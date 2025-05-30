Σε κολονοσκόπηση υπεβλήθη ο Νετανιάχου

Σε προγραμματισμένη κολονοσκόπηση υπεβλήθη σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται αν ο Νετανιάχου υπεβλήθη σε ολική αναισθησία ή μέθη.

Τον Ιανουάριο, ο 76χρονος Ισραηλινός πρωθυπουργός υποβλήθηκε σε επέμβαση στον προστάτη.

Τον Μάρτιο του 2024, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κήλη και απουσίασε από τα καθήκοντά του για αρκετές ημέρες μετά τη γρίπη τον ίδιο μήνα.

Το 2023, ο Νετανιάχου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την εγκατάσταση βηματοδότη μετά από καρδιακή ανακοπή.

Η χειρουργική επέμβαση έγινε μια εβδομάδα αφότου νοσηλεύτηκε για αυτό που περιέγραψε τότε ως αφυδάτωση.

Πηγή: skai.gr

