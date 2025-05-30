Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ουκρανία, εκτιμά ότι η Ρωσία και η Ουκρανία «επιθυμούν μια κατάπαυση του πυρός» και πρέπει τώρα «να εκφράσουν τις διαπραγματευτικές θέσεις τους».

«Διαπιστώνω ότι το ζήτημα αρχίζει να παίρνει μια πιο αισιόδοξη στροφή στο μέτρο που αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Τα δύο μέρη επιθυμούν μια κατάπαυση του πυρός. Κανένας δε λέει πως δεν τη θέλει», δήλωσε ο Φιντάν μέσα στο τρένο με το οποίο μετέβη στο Κίεβο, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η Μόσχα πρότεινε στο Κίεβο να συναντηθούν για νέες συνομιλίες τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από ένα πρώτο ραντεβού τους στην πόλη αυτή στις 16 Μαΐου.

Η Ουκρανία δήλωσε «έτοιμη» να συμμετάσχει, με προϋπόθεση να ξέρει τους όρους της Ρωσίας ώστε να γίνει «μια εποικοδομητική συζήτηση».

Ο Φιντάν μετέβη αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Πρόκειται να συναντηθεί σήμερα στο Κίεβο με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών.

«Η Τουρκία είναι ένας ιδεώδης παίχτης», υπογράμμισε υπενθυμίζοντας πως η πρόταση της Μόσχας για νέα συνάντηση διατυπώθηκε αμέσως μετά την επίσκεψή του.

«Ουδείς λέει πως δεν θέλει μια κατάπαυση του πυρός. Επειδή δεν θα ήταν εύκολο να το ανακοινώσει», δήλωσε ο Φιντάν.

Ο ίδιος αναγνώρισε ωστόσο ότι «τα δύο μέρη έχουν διαφορετικές απαιτήσεις».

«Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να συμβιβασθούν. Σ' αυτό χρησιμεύουν η διαπραγμάτευση και η μεσολάβηση», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

