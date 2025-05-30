Ιαπωνία: Αμηχανία για τη συνάντηση της χήρας του Άμπε με τον Πούτιν

Αμηχανία προκάλεσε στο Τόκιο η συνάντηση της χήρας του Σίνζο Άμπε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Η ιαπωνική κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει με την Άκιε Άμπε, τη χήρα του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, σχετικά με το ταξίδι της στη Ρωσία, ούτε σχολιάζει τη συνάντησή της με τον Ρώσο πρόεδρο, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ιαπωνικού υπουργικού συμβουλίου Γιοσιμάσα Χαγιάσι.

«Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση του Ρώσου προέδρου ανέφερε ότι, στις 29 Μαΐου, η Άκιε Άμπε, σύζυγος του πρώην [θανόντος] πρωθυπουργού Άμπε, συναντήθηκε στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο [Βλαντίμιρ] Πούτιν», είπε. «Ως κυβέρνηση, [εμείς] δεν έχουμε ανταλλάξει [απόψεις] με την Άκιε Άμπε και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό το θέμα ούτως ή άλλως», πρόσθεσε.

«Καλούμε τους ανθρώπους να απέχουν από τις επισκέψεις στη Ρωσία», επανέλαβε ωστόσο ο Χαγιάσι.

Η Ιαπωνία εξέδωσε την τρίτη υψηλότερη συμβουλευτική εντολή στην κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων για το μεγαλύτερο μέρος της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, ζητώντας από τους Ιάπωνες πολίτες να απέχουν από μη απαραίτητα ταξίδια στην περιοχή. Η Άκιε Άμπε αγνόησε την ταξιδιωτική οδηγία.

Ο Πούτιν υποδέχτηκε την Άμπε στη Μόσχα την Πέμπτη με μια τεράστια ανθοδέσμη. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι ο σύζυγός της είχε «εργαστεί ειλικρινά» για την πλήρη αποκατάσταση της συνεργασίας Ρωσίας-Ιαπωνίας και είχε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια σε αυτό. Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία θυμάται τη συμβολή του Σίνζο Άμπε στην ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Η Άκιε είπε στον Ρώσο ηγέτη ότι η σύζυγός της ήλπιζε να έχει μια προσωπική συνάντηση μαζί του μετά την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» (πόλεμος στην Ουκρανία) της Ρωσίας. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι θα αναπτυχθούν οι πολιτιστικές και ανθρωπιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας.

Ο Άμπε και ο Πούτιν είχαν θερμές και φιλικές σχέσεις. Συναντήθηκαν συνολικά 27 φορές και ήταν γνωστό ότι μιλούσαν μεταξύ τους όπως κάνουν οι παλιοί φίλοι αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ.

Ο Σίνζο Άμπε ήταν επίσης κοντά στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ, δωρίζοντάς του ένα χρυσό μπαστούνι γκολφ, το οποίο ο Αμερικανός παραδέχτηκε το 2023 ότι είχε χάσει προσωρινά.

Ο Άμπε δολοφονήθηκε στις 8 Ιουλίου 2022.

