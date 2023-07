Ταϊλάνδη: Aγνοούμενος Γερμανός επιχειρηματίας βρέθηκε τεμαχισμένος σε καταψύκτη

Ένας Γερμανός επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στην Ταϊλάνδη, τεμαχισμένος μέσα σε έναν καταψύκτη. Το πτώμα του Χανς Πίτερ Γουόλτερ Μακ, 62 ετών, βρέθηκε από την αστυνομία το απόγευμα της Δευτέρας μετά από εκτενή έρευνα.

Οι αστυνομικοί είπαν ότι το κεφάλι, ο κορμός και τα άκρα του μεσίτη ακινήτων είχαν αποκοπεί και είχαν τοποθετηθεί σε πλαστικές σακούλες στον καταψύκτη. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αλυσοπρίονο, σχοινιά, σφράγιση ηλεκτρικής σκούπας, νερό και μπουκάλια.

BREAKING: Police have found the lifeless body of German man Hans Peter Ralter Mack, 62, stuffed inside a large icebox Monday night after 11pm. Police traced the suspicious box through CCTV cameras close to where Mack's Mercedes Benz was parked. #Thailand #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/HNSLjDjKlK