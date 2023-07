«Πρωτοφανές, παράλογο»: Οργή Ζελένσκι για την απροθυμία του ΝΑΤΟ να ξεκαθαρίσει τη θέση του για την Ουκρανία

Την αγανάκτηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκαλεί η απροθυμία του ΝΑΤΟ για έναν σαφή οδικό χάρτη ένταξης της χώρας του στο ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα το Κίεβο είναι εκτός των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του στη σύνοδο του Βίλνιους.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ πρόκειται να δηλώσουν στο Βίλνιους ότι «είναι έτοιμοι η Ουκρανία να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία», αλλά σε μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση που προκάλεσε άμεση καταδίκη από το Κίεβο για την απουσία αυστηρού χρονοδιαγράμματος.



Το προσχέδιο συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής που συζητήθηκε την Τρίτη δεσμεύεται να «αποστείλει πρόσκληση» στην Ουκρανία για ένταξη στη συμμαχία όταν «συμφωνούν οι σύμμαχοι και πληρούνται οι προϋποθέσεις», είπαν στους Financial Times άτομα με γνώση του κειμένου.



Ωστόσο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έβαλλε αμέσως κατά της συμμαχίας των 31 μελών για τη διαπραγμάτευση του κειμένου χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι. «H Ουκρανία αξίζει σεβασμό (…) Είναι πρωτοφανές και παράλογο όταν δεν ορίζεται χρονικό πλαίσιο ούτε για την πρόσκληση ούτε για την ένταξη της Ουκρανίας. Ενώ την ίδια στιγμή προστίθεται ασαφής διατύπωση περί "προϋποθέσεων" ακόμη και για την πρόσκληση της Ουκρανίας (…) Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία ετοιμότητα ούτε να προσκληθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ούτε να γίνει μέλος της συμμαχίας (…) Για τη Ρωσία, αυτό σημαίνει κίνητρο για να συνεχίσει τον τρόμο της», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Το προσχέδιο του ανακοινωθέντος θα αναφέρει ότι το «μέλλον του Κιέβου είναι στο ΝΑΤΟ» χωρίς να παρέχει χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Ουκρανίας, σχολίαζαν στους Financial Times γνώστες του κειμένου, διευκρινίζοντας πάντως ότι μπορεί να αλλάξει μέχρι να συμφωνηθεί από όλα τα μέλη.



Ωστόσο, σε γραπτή δήλωση, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι «πρωτοφανές και παράλογο όταν δεν τίθεται [ένα] χρονοδιάγραμμα, ούτε για την πρόσκληση ούτε για την ένταξη της Ουκρανίας», ενώ επέκρινε και τους «ασαφείς όρους» του ΝΑΤΟ για την πρόσκληση του Κιέβου.

