Με αίμα βάφτηκε μία γαμήλια τελετή στην Ταϊλάνδη. Ο 29χρονος Τσατουρόνγκ Σουκσούκ σκότωσε την 44χρονη μέλλουσα σύζυγό του, την 62χρονη μητέρα της και την 38χρονη αδελφή της, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο δράστης ήταν πρώην στρατιωτικός και το 2022 είχε συμμετάσχει στους παρά-ασιατικούς αγώνες κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Από τα πυρά στον γάμο τραυματίστηκαν και δύο καλεσμένοι και μάλιστα ο ένας κατέληξε. Ο δράστης ήταν «υπό την επήρεια ουσιών την ώρα των πυροβολισμών» ενώ τα όπλα και τα πυρομαχικά τα είχε αγοράσει νόμιμα πριν από έναν χρόνο, αναφέρουν τοπικά Μέσα.

Όπως σημειώνει το BBC, το ζευγάρι καβγάδισε κατά τη διάρκεια της γαμήλιας εκδήλωσης καθώς ο ίδιος αισθανόταν ανασφαλής για τη διαφορά ηλικίας τους.

Το ζευγάρι συζούσε τα τελευταία τρία χρόνια.

