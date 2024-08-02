Τα παιδιά των δύο Ρώσων πρακτόρων, τα οποία επέστρεψαν στη Ρωσία στο πλαίσιο της μεγάλης ανταλλαγής κρατουμένων ανακάλυψαν την εθνικότητά τους μόνο όταν έφτασαν στη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο.

Οι γονείς τους, Άρτεμ Ντούλτσεφ και Άννα Ντούλτσεβα, ήταν μεταξύ των 24 κρατουμένων που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας που περιλάμβανε την απελευθέρωση Αμερικανών κρατούμενων και Ρώσων αντιφρονούντων.

Curiosità: i figli delle spie russe sotto copertura Artem e Anna Dultsev, rientrati a Mosca con lo scambio di prigionieri, hanno scoperto di essere russi solo quando l'aereo è decollato da Ankara. Putin li ha accolti salutandoli in spagnolo, poiché non conoscono il cirillico. pic.twitter.com/ZKgjI8Sw7Z — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) August 2, 2024

Το ζευγάρι υποδύονταν ότι είναι Αργεντινοί στη Σλοβενία όπου καταδικάστηκαν για κατασκοπεία. Τα δύο παιδιά τους επέστρεψαν μαζί τους την Πέμπτη μέσω Τουρκίας.

Το αγόρι και το κορίτσι «ανακάλυψαν ότι ήταν Ρώσοι μόνο όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε από την Άγκυρα», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τα χαιρέτησε κατά την υποδοχή τους στα ισπανικά καθώς δεν μιλούσαν ρωσικά και δεν ήξεραν καν ποιος ήταν ο Πούτιν, σύμφωνα με τον Πεσκόφ.

«Όταν τα παιδιά κατέβηκαν από τα σκαλιά του αεροπλάνου επειδή δεν μιλούσαν ρωσικά, ο Πούτιν τα χαιρέτησε στα ισπανικά, λέγοντάς τους «Buenas noches»», είπε ο Πεσκόφ. «Ρώτησαν τους γονείς τους χθες ποιος ήταν αυτός καθώς δεν ήξεραν καν ποιος ήταν ο Πούτιν».

Αφού κατέβηκε τις σκάλες του αεροπλάνου, η Ντούλτσεβα, αγκάλιασε τον Πούτιν δακρυσμένη, ο οποίος στεκόταν στο κόκκινο χαλί κρατώντας λουλούδια. Ο Πούτιν φίλησε την Ντούλτσεβα στο μάγουλο και τον ώμο και έδωσε σε εκείνη και την κόρη της τις ανθοδέσμες.

Ο Πούτιν αγκάλιασε για λίγο τον Ντούλτσεφ και στη συνέχεια τους υπόλοιπους Ρώσους, που απελευθερώθηκαν.

Η μαζική ανταλλαγή της Πέμπτης ήταν το αποτέλεσμα πολύπλοκων παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετείχαν οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Λευκορωσία και η Γερμανία και που τελικά οδήγησαν το Βερολίνο να συμφωνήσει στο βασικό αίτημα της Μόσχας, την απελευθέρωση του καταδικασμένου Ρώσου δολοφόνου Βαντίμ Κρασίκοφ.

Συνολικά οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Κρασίκοφ, επέστρεψαν στη Ρωσία με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 16 ατόμων που κρατούνταν στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων ο πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ Πωλ Γουίλαν, ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς και δύο ακόμη Αμερικανοί.

Ο Ντούλτσεφ και η Ντούλτσεβα παραδέχθηκαν την ενοχή τους για κατασκοπεία σε δικαστήριο στη Λιουμπλιάνα την Τετάρτη και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης.

Ενώ ζούσε μυστικά στη Σλοβενία, ο Ντούλτσεφ υποδυόταν ότι ήταν ένας επιχειρηματίας πληροφορικής με το όνομα Λούντβιγκ Γκις. Αφού παραδέχτηκε την ενοχή του, καταδικάστηκε σε περισσότερο από ενάμιση χρόνο φυλάκιση, η οποία σύμφωνα με το δικαστήριο ισοδυναμούσε με ένα χρόνο. Αποφασίστηκε να απελαθεί στη Ρωσία και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη Σλοβενία για πέντε χρόνια.

Η Ντούλτσεβα ζούσε στη Σλοβενία ως έμπορος έργων τέχνης και γκαλερίστας με το όνομα Maria Rosa Mayer Munos. Είχε επίσης αποφασιστεί να απελαθεί.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τους δημοσιογράφους, ο Πεσκόφ αποκάλυψε επίσης ορισμένες πρόσθετες λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι διεξήχθησαν κυρίως μέσω της FSB και της CIA.

Όταν ρωτήθηκε για άλλους Ρώσους που κρατούνται στο εξωτερικό, ο Πεσκόφ είπε ότι «η μοίρα όλων των Ρώσων μας που κρατούνται στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί θέμα διαρκούς ανησυχίας για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες μας, οι οποίες θα συνεχίσουν το σχετικό έργο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.