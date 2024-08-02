Έτοιμες να μεταφέρουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης και τον φόβο γενικότερης ανάφλεξης της πολεμικής σύγκρουσης σε όλη την περιοχή.

Μετά την προειδοποίηση του Ιράν ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο σύμβουλος επικοινωνίας εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να μεταφέρουν πρόσθετο στρατό στη Μέση Ανατολή εάν χρειαστεί.

«Οι ΗΠΑ επανεξετάζουν πάντα τη στάση της στρατιωτικής της δύναμης στη Μέση Ανατολή για να βεβαιωθούν ότι έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, τα στρατεύματά μας, τις εγκαταστάσεις μας – αλλά και τους συμμάχους και τους εταίρους μας, όπως το Ισραήλ», είπε ο Κίρμπι.

Παράλληλα, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό για μένα να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για αυτό».

Οι δηλώσεις του Κίρμπι έρχονται αφότου ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απείλησε με εκδίκηση το Ισραήλ, μετά τον θάνατο του Χανίγια στην Τεχεράνη. «Σκοτώσατε τον φιλοξενούμενο μας στο σπίτι μας και τώρα ανοίξατε το δρόμο για τη σκληρή τιμωρία σας», είπε ο Χαμενεΐ την Τετάρτη.

«Ακούσαμε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν ξεκάθαρα ότι σκοπεύει να εκδικηθεί τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη και ότι θέλει να πραγματοποιήσουν άλλη μια επίθεση στο Ισραήλ», είπε ο Κίρμπι. «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τις απαραίτητες δυνάμεις και δυνατότητες στην περιοχή».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου την Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για την ασφάλεια του Ισραήλ έναντι όλων των απειλών από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών ομάδων αντιπροσώπων του Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθι».

Ο Κίρμπι είπε την Παρασκευή ότι αυτή η υποστήριξη πιθανότατα θα έρθει με τη μορφή προσωπικού και υλικού στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.