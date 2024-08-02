Κάμαλα Χάρις: Συγκέντρωσε ψήφους για να αναδειχθεί υποψήφια των Δημοκρατικών

Η Κάμαλα Χάρις έλαβε και επισήμως τον αναγκαίο αριθμό ψήφων από τους εκλέκτορες για να γίνει η υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ και η πρώτη μαύρη που θα διεκδικήσει το αξίωμα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατιών.
Στη διαδικτυακή ψηφοφορία η Χάρις συγκέντρωσε ήδη πάνω από τις μισές ψήφους των αντιπροσώπων.
Η ίδια δήλωσε αμέσως ότι αισθάνεται «τιμή» που ξεπέρασε αυτό το όριο από σήμερα, αφού η ψηφοφορία πρόκειται να ολοκληρωθεί την Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι θα αποδεχτεί επισήμως το χρίσμα στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στο Σικάγο στα μέσα Αυγούστου.
