Κάμαλα Χάρις: Συγκέντρωσε ψήφους για να αναδειχθεί υποψήφια των Δημοκρατικών

Η Κάμαλα Χάρις έλαβε και επισήμως τον αναγκαίο αριθμό ψήφων από τους εκλέκτορες για να γίνει η υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ και η πρώτη μαύρη που θα διεκδικήσει το αξίωμα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατιών.

Στη διαδικτυακή ψηφοφορία η Χάρις συγκέντρωσε ήδη πάνω από τις μισές ψήφους των αντιπροσώπων.

Η ίδια δήλωσε αμέσως ότι αισθάνεται «τιμή» που ξεπέρασε αυτό το όριο από σήμερα, αφού η ψηφοφορία πρόκειται να ολοκληρωθεί την Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι θα αποδεχτεί επισήμως το χρίσμα στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στο Σικάγο στα μέσα Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

