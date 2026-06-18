Ολοένα και περισσότερα δυσάρεστα μαντάτα παρουσιάζονται στην Ακτή Ελεφαντοστού που αφορούν τον Ελί Γουαχί.

Ο 23χρονος επιθετικός, ο οποίος συμμετέχει αυτή στιγμή στο εν εξελίξει Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στη Βόρεια Αμερική με τη φανέλα της Ακτής Ελεφαντοστού, συνελήφθη στις 29 Μαΐου ως ύποπτος για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Πλέον, όπως έγινε γνωστό, ο Γουαχί θα απουσιάσει από το ματς της δεύτερης αγωνιστικής των Ιβοριανών με αντίπαλο τη Γερμανία. Διότι λόγω της πιθανής εμπλοκής του σε στημένα ματς, του απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά από τις αρχές της χώρας.

Πρόκειται για μια μεγάλη απουσία για την Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της.

Ivory Coast international Elye Wahi has not been permitted to enter Canada for Saturday's World Cup group game against Germany. It comes amid an investigation into match-fixing offences relating to a match between OGC Nice and FC Metz.https://t.co/maL7H835Pr — Get French Football News (@GFFN) June 18, 2026

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