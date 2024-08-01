«Η βάναυση δοκιμασία τους τελείωσε» υποστήριξε σε ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος αναφέρθηκε στην μαζική ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που επετεύχθη σήμερα, Πέμπτη.

Όπως είπε ο Τζο Μπάιντεν «οι οικογένειές τους και εγώ μπορέσαμε να μιλήσουμε μαζί τους στο τηλέφωνο από το Οβάλ Γραφείο. Έχουν φύγει από τη Ρωσία », και σημείωσε ότι είναι μια «απίστευτη ανακούφιση» για τις οικογένειες.

«Η συμφωνία που το κατέστησε δυνατό ήταν ένα κατόρθωμα διπλωματίας και φιλίας», είπε προσθέτοντας ότι σήμερα έγινε κατανοητό γιατί χρειάζεται να έχει κάποιος φίλους σε αυτόν τον κόσμο και πως «οι συμφωνίες μας κάνουν πιο ασφαλείς».

«Οι σύμμαχοι πήραν τολμηρές και γενναίες αποφάσεις ως μέρος αυτής της συμφωνίας» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν χρειάζεται ο ίδιος να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανακοίνωσή του νωρίτερα, αναφέρθηκε σε ένα «διπλωματικό άθλο» και σε μια «ιστορική ανταλλαγή», την «μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», όπως την χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος.

«Η συμφωνία απελευθέρωσης ήταν ένας διπλωματικός άθλος», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν, επιβεβαιώνοντας ότι τρεις Αμερικανοί υπήκοοι και ένας μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ είναι μεταξύ των 16 ατόμων που απελευθέρωσε η Ρωσία, μεταξύ των οποίων πέντε Γερμανοί και επτά Ρώσοι.

Οι ΗΠΑ και τέσσερις σύμμαχοι τους κατέληξαν σε συμφωνία με τη Ρωσία για τη ανταλλαγή κρατουμένων, που περιλαμβάνει την απελευθέρωση 16 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς και του Αμερικανού πρώην πεζοναύτη Πολ Γουίλαν, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Με διαπραγματεύσεις που έγιναν με άκρα μυστικότητα και διήρκησαν πάνω από ένα χρόνο, η συμφωνία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα για τα μέρη και θα παρουσιαστεί από την αμερικανική κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν ως επιτυχία στην εξωτερική πολιτική, λίγους μήνες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν ευχαρίστησε την Τουρκία για την παροχή κρίσιμης υλικοτεχνικής υποστήριξης στην ανταλλαγή κρατουμένων.

Πηγή: skai.gr

