Μουντιαλικές προβλέψεις με €40.000 μετρητά*!

Αν θεωρείς ότι το Μουντιάλ είναι το στοιχείο σου, ότι είσαι το… δέκα το καλό των προβλέψεων, τότε μείνε εδώ που είσαι. Το Score Master* της bwin, μόλις έγινε το αγαπημένο σου challenge!

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Η δράση συνεχίζεται καθημερινά στην bwin. Κι αυτό γιατί στο Score Master έχεις τη δυνατότητα να βελτιώσεις το προσωπικό σου σκορ, μέσα από τις καθημερινές δωρεάν προβλέψεις σου και να πάρεις ακόμα καλύτερη θέση για το μεγάλο έπαθλο.

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Αυτό το Μουντιάλ δε χάνεται στην bwin. Εδώ το ζεις με νέα features, που έρχονται να… απογειώσουν την δράση. Με αναμετρήσεις να προσφέρονται με 0% Γκανιότα*, με Ενισχυμένες Αποδόσεις, με Build A Bet* και στο Live και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, για να «παίξεις» μπάλα και στο live στοίχημα.

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Πηγή: skai.gr

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