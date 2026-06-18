ΕΕΚΕ: Θετική η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ, αλλά απαιτείται προσοχή στις δηλώσεις λογαριασμών

Θετική εξέλιξη για τους καταναλωτές χαρακτηρίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας την ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμες προϋποθέσεις και παγίδες που οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν.

Όπως αναφέρει η ΕΕΚΕ, το όριο παρέμενε αμετάβλητο από το 2015, παρά τη σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών λόγω του πληθωρισμού. Σύμφωνα με την Ένωση, η αύξηση κατά 28% υπερκαλύπτει οριακά τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας δεκαετίας και δημιουργεί ένα μεγαλύτερο δίχτυ προστασίας για εργαζόμενους και συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα.

Η Ένωση επισημαίνει ότι το αυξημένο ακατάσχετο όριο δεν αφορά το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων ενός πολίτη, αλλά μόνο έναν λογαριασμό, συνήθως μισθοδοσίας ή σύνταξης, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος στην ΑΑΔΕ μέσω Gov.gr ή Taxisnet και να είναι καταχωρημένος στην τράπεζα. Καταθέσεις σε άλλους λογαριασμούς ή σε λογαριασμούς που δεν έχουν δηλωθεί παραμένουν εκτεθειμένες σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, και στους κοινούς λογαριασμούς. Όπως διευκρινίζει, όταν ένας λογαριασμός έχει περισσότερους συνδικαιούχους, κάθε πρόσωπο οφείλει να τον δηλώσει ξεχωριστά ως ακατάσχετο, προκειμένου να καλύπτεται από την προστασία του νόμου για τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Παράλληλα, η Ένωση υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να καταγράφονται περιπτώσεις δέσμευσης ποσών που υπολείπονται των προβλεπόμενων ακατάσχετων ορίων, γεγονός που, όπως αναφέρει, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών πολιτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η ΕΕΚΕ καλεί τους καταναλωτές να ελέγξουν εάν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό, να επιβεβαιώσουν ότι όλοι οι συνδικαιούχοι κοινού λογαριασμού έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις και να καταγγέλλουν τυχόν παράνομες πρακτικές εκ μέρους των τραπεζών. Όπως σημειώνει, η αύξηση του ορίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο η αποτελεσματική προστασία των πολιτών προϋποθέτει την ορθή ενεργοποίηση και εφαρμογή του μέτρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.