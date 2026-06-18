Βαθιά θλίψη προκαλεί η απώλεια ενός αγοριού ηλικίας μόλις 1,5 ετών από την Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σήμερα έχασε σήμερα τη μάχη για τη ζωή.

Το αγοράκι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και εξέπνευσε σήμερα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους γνώριζαν την περιπέτεια της υγείας του.

Πηγή: skai.gr

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