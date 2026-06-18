Σειρά συναντήσεων είχε, σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της συνόδου υπουργών 'Αμυνας του NATO.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει ότι συναντήθηκε «κατ' ιδίαν» με τους ομολόγους του της Ιταλίας Guido Crosetto, της Γερμανίας Boris Pistorius, της Νορβηγίας Tore O. Sandvik, της Σουηδίας Pål Jonson και της Βόρειας Μακεδονίας Vlado Misajlovski.

«Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Επίσης, με τους υπουργούς 'Αμυνας της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Ιταλίας εξετάσαμε τις προοπτικές της συνεργασίας μας στον τομέα της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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