Tα μυστικά αρχεία του Βατικανού ήταν πάντα « μαγνήτης» για τις θεωρίες συνωμοσίας (ή όχι) σχετικά με στοιχεία και ντοκουμέντα που αν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας θα μπορούσαν να αλλάξουν την Ιστορία της ανθρωπότητας.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι τώρα – μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου - η Αγία Έδρα θα μπορούσε να αποκαλύψει το μεγαλύτερο μυστικό όλων: την απόδειξη της εξωγήινης ζωής.

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, πρόσφατες μαρτυρίες πρώην μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το Βατικανό και η αμερικανική κυβέρνηση συνεργάστηκαν για να ερευνήσουν και να συγκαλύψουν την ύπαρξη UFO.

Μάλιστα, ο ερευνητής των UFO και σκηνοθέτης Μαρκ Κρίστοφερ Λι καλεί τον επόμενο ποντίφικα να παρουσιάσει όλα τα ντοκουμέντα που κρύβει το Βατικανό στις υπόγειες, βαριά φυλασσόμενες βιβλιοθήκες του.

Αρχαία μυστικά, βιβλικά ντοκουμέντα και άλλα ιστορικά και θρησκευτικά κείμενα φυλλάσονται για αιώνες στα μυστικά αρχεία του Βατικανού

Σύμφωνα με τον Λι - ο οποίος έχει περάσει τρεις δεκαετίες μελετώντας τους δεσμούς μεταξύ θρησκείας, ιστορίας και εξωγήινων φαινομένων - το Βατικανό μπορεί να φιλοξενεί «εκατοντάδες» απόρρητα αρχεία για θεάσεις UFO - μερικά πιθανώς να χρονολογούνται εδώ και αιώνες.

Πιστεύει επίσης ότι πολλές θεϊκές συναντήσεις που περιγράφονται σε θρησκευτικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένης της Βίβλου, θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να είναι θεάσεις εξωγήινων.

Ένα γεγονός που ο Λι θέλει απεγνωσμένα να επανεξετάσει είναι το περιβόητο «Τρίτο Μυστικό της Φατίμα».

Το 1917, τρεις νεαροί Πορτογάλοι βοσκοί ισχυρίστηκαν ότι είδαν μια λαμπερή οπτασία στον ουρανό. Τα παιδιά και το Βατικανό πάντα υποστήριζαν ότι ήταν η Παναγία. Αλλά ο Λι υποστηρίζει το αντίθετο.

«Αν διαβάσετε τις αρχικές περιγραφές τους, αυτό που περιέγραψαν είναι στην πραγματικότητα σαν σφαίρες φωτός στον ουρανό», είπε χαρακτηριστικά στη Daily Mail.

«Αυτή δεν ήταν η Παναγία.Αυτή ήταν μια μη ανθρώπινη νοημοσύνη που προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί μας, και το Βατικανό το γνωρίζει» υποστήριξε ο Λι.

«Εάν η Εκκλησία είναι πραγματικά αφοσιωμένη στην πνευματική αλήθεια και την ανθρώπινη φώτιση, τότε δεν πρέπει πλέον να αποσιωπά πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν θεμελιωδώς την κατανόησή μας για τη θέση μας στον κόσμο», δήλωσε ο ερευνητής.

«Θέμα χρόνου» να αποκαλυφθεί η αλήθεια

O Λι δεν είναι ο μόνος που πιστεύει ότι το Βατικανό κρύβει αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινων.

Ο Ντέηβιντ Γκρους (David Grusch), παρασημοφορημένος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που έγινε πληροφοριοδότης UFO, ισχυρίστηκε σε μια συνέντευξη του 2023 ότι η Καθολική Εκκλησία γνωρίζει για την εξωγήινη ζωή εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιταλική κυβέρνηση ανακάλυψε ένα UFO που συνετρίβη κατά τη διάρκεια του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι και το Βατικανό βοήθησε να συγκαλυφθεί το γεγονός .

Ο Γκρους υποστήριξε ότι ο Πάπας Πίος ΧΙΙ «μεταβίβασε» ακόμη και λεπτομέρειες του περιστατικού σε αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι στη συνέχεια έσπευσαν στην Ιταλία και κατάσχεσαν το σκάφος.

Όταν ρωτήθηκε αν πίστευε ότι η Εκκλησία γνώριζε για την ύπαρξη εξωγήινων, ο Γκρους απάντησε: «Σίγουρα».

Μάλιστα, πιστεύει ότι είναι μόνο θέμα χρόνου έως ότου το Βατικανό να αποκαλύψει όσα γνωρίζει, καθώς δεν θα δεν έχει άλλη επιλογή.

Και ο Λι πιστεύει ότι σύντομα η Αγία Έδρα θα πρέπει να δημοσιεύσει όλα τα κρυφά στοιχεία που διαθέτει για την ύπαρξη εξωγήινου πολιτισμού, καθώς ήδη έχουν βρεθεί επιστημονικές ενδείξεις ζωής πέρα από τη ΓΗ.

Χάρη στο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) και άλλα εξαιρετικά προηγμένα ερευνητικά όργανα, οι επιστήμονες έχουν ήδη βρει υπογραφές ζωής πέρα από τη Γη.

Για παράδειγμα, πρόσφατα οι αστρονόμοι χρησιμοποίησαν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) για να ανιχνεύσουν μόρια διμεθυλοσουλφιδίου στην ατμόσφαιρα ενός πλανήτη γνωστού ως K2-18b.

Στη Γη, αυτή η χημική ουσία παράγεται σχεδόν αποκλειστικά από μορφές ζωής όπως τα θαλάσσια φύκια, οδηγώντας την ομάδα να πιστέψει ότι θα μπορούσε να είναι μια απόδειξη εξωγήινης ζωής.

Ο Λι αναμένει ότι οι ερευνητές θα βρουν σύντομα στοιχεία για« ευφυή εξωγήινα όντα, ίσως ακόμη και μέσα στους επόμενους μήνες» όπως είπε χαρακτηριστικά

«Μια τέτοια αποκάλυψη θα ασκούσε αυξημένη πίεση στο Βατικανό να δημοσιοποιήσει τυχόν αρχεία με συναντήσεις UFO. Ελπίζω ο επόμενος Πάπας θα αρχίσει να αποκαλύπτει την αλήθεια» , κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

