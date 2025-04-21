Ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο και μη αναστρέψιμη καρδιακή ανεπάρκεια, ανέφερε ο γιατρός του Βατικανού Αντρέα Αρκαντζέλι στο πιστοποιητικό θανάτου που δόθηκε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα για τον 88χρονο ποντίφικα. Το πιστοποιητικό, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Βατικανό, ανέφερε ότι ο Πάπας είχε πέσει σε κώμα πριν από τον θάνατό του νωρίς τη Δευτέρα. «Ο θάνατος του Πάπα επιβεβαιώθηκε με υπερηχοκαρδιογράφημα», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση του Βατικανού.

Στη διαθήκη του, που επίσης δημοσιοποιήθηκε από το Βατικανό απόψε, ο Φραγκίσκος επιβεβαίωσε ότι η τελευταία επιθυμία του ήταν να ταφεί στη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζιόρε της Ρώμης και όχι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, εντός του Βατικανού. Στο κείμενο αυτό διευκρινίζεται ότι ο Φραγκίσκος επιθυμούσε να ταφεί «στο έδαφος, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο διάκοσμο» αλλά μόνο με το όνομά του, γραμμένο στα λατινικά, Franciscus.

Επίσης, σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι ο Πάπας Φραγκίσκος κανόνισε για έναν ανώνυμο δωρητή να καλύψει τα έξοδα της κηδείας του.

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, η κηδεία του πάπα Φραγκίσκου αναμένεται να τελεστεί εντός του σαββατοκύριακου. Η τελική απόφαση, όμως, πρόκειται να ληφθεί από την ολομέλεια των καρδιναλίων.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, παράλληλα, το κονκλάβιο των καρδιναλίων είναι πιθανό να ξεκινήσει στο διάστημα από 5 μέχρι 10 Μαΐου.

Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, δε, έχει ξεκινήσει η προσευχή του "ροζάριο", υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του πάπα Φραγκίσκου. Ο καρδινάλιος Μάουρο Γκαμπέτι, ο οποίος χοροστατεί στην τελετή, απευθυνόμενος στους πιστούς τόνισε: "Ας μην ξεχνάμε ότι ο πάπας μας έλεγε πάντα πως ο θάνατος δεν είναι μια πόρτα που κλείνει, αλλά η είσοδος στην Ιερουσαλήμ των ουρανών".

Αναλυτικά η τελική διαθήκη του Πάπα Φραγκίσκου στο σύνολό της σύμφωνα με το BBC:

«Αισθανόμενος ότι πλησιάζει η δύση της επίγειας ζωής μου και με ζωντανή ελπίδα στην Αιώνια Ζωή, επιθυμώ να εκφράσω τη διαθήκη μου μόνο όσον αφορά τον τόπο της ταφής μου.



Τη ζωή μου και την ιερατική και επισκοπική μου διακονία την εμπιστεύθηκα πάντοτε στη Μητέρα του Κυρίου μας, την Υπεραγία Θεοτόκο.



Ως εκ τούτου, ζητώ να αναπαυθεί το θνητό μου λείψανο περιμένοντας την ημέρα της ανάστασης στην Παπική Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζιόρε.



Εύχομαι το τελευταίο γήινο ταξίδι μου να τελειώσει σε αυτό το πανάρχαιο Μαριανό προσκύνημα, όπου πήγαινα για προσευχή στην αρχή και στο τέλος κάθε Αποστολικού Ταξιδιού για να εμπιστευθώ με εμπιστοσύνη τις προθέσεις μου στην Αειπάρθενο Μητέρα και να την ευχαριστήσω για την πειθήνια και μητρική της φροντίδα.



Ζητώ να ετοιμαστεί ο τάφος μου στην κόγχη του πλαϊνού διαδρόμου μεταξύ του παρεκκλησίου του Παύλου (παρεκκλήσι του Salus Populi Romani) και του παρεκκλησίου Sforza της προαναφερθείσας παπικής βασιλικής, όπως αναφέρεται στο συνημμένο παράρτημα.



Ο τάφος πρέπει να είναι μέσα στο χώμα- απλός, χωρίς ιδιαίτερη διακόσμηση και με τη μόνη επιγραφή: Franciscus.



Τα έξοδα για την προετοιμασία της ταφής μου θα καλυφθούν από το ποσό που έχω κανονίσει, το οποίο θα μεταφερθεί στην Παπική Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε για το οποίο έχω δώσει τις κατάλληλες οδηγίες».

Στις 23 Απριλίου σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του πάπα Φραγκίσκου

Η σορός του πάπα Φραγκίσκου πρόκειται να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μεθαύριο, 23 Απριλίου. Απόψε, υψηλόβαθμος κληρικός πρόκειται να ευλογήσει την σορό, στο εσωτερικό του ξενώνα της Αγίας Μάρθας, τον οποίο είχε επιλέξει ως τόπο διαμονής ο ποντίφικας.

Από το Βατικανό έγινε γνωστό, παράλληλα, ότι το 'Αγιο Έτος των Καθολικών (την έναρξη του οποίου είχε κηρύξει ο Φραγκίσκος στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου) θα συνεχιστεί, αν και θα πρέπει να αναβληθούν -υποχρεωτικά- κάποιες προγραμματισμένες θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Η ακριβής ημερομηνία της κηδείας του εκλιπόντα ποντίφικα θα αποφασιστεί από την ολομέλεια των καρδιναλίων. Το ανώτατο όριο για την τέλεσή της, πάντως, το οποίο τίθεται από το τελετουργικό, είναι εννέα ημέρες μετά τον θάνατο του Αγίου Πατέρα των Καθολικών.

Όσο για το Κονκλάβιο των καρδιναλίων, αρμόδιο για την εκλογή του νέου ποντίφικα, συνήθως συνέρχεται εντός τριών εβδομάδων από την ημέρα του θανάτου του πάπα και έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε αυτό, οι καρδινάλιοι ηλικίας μέχρι ογδόντα ετών. Στην φάση αυτή είναι 136 και σε ποσοστό 70% είχαν επιλεγεί από τον Φραγκίσκο. Όλες οι σχετικές ψηφοφορίες είναι μυστικές και για την εκλογή του νέου αρχηγού της Καθολικής Εκκλησίας απαιτούνται τα δυο τρίτα των ψήφων.

Σύμφωνα με τους σχολιαστές, το κονκλάβιο που θα συνέλθει τις επόμενες εβδομάδες, πρόκειται να έχει ως κύρια σημεία αναφοράς του την εκκλησιαστική συνοδικότητα και μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς περιοχές του πλανήτη μας στις οποίες η ζωή των ανθρώπων περνά καθημερινά από σημαντικές δοκιμασίες. Χώρες και περιοχές που κάποιοι θα αποκαλούσαν «περιφερειακές» και όχι πρωτεύουσας γεωπολιτικής σημασίας οι οποίες, όμως, ήταν στο επίκεντρο της δράσης του Φραγκίσκου

Από την τριακοστή τρίτη ψηφοφορία του κονκλάβιου, τέλος, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκλεγεί ο νέος ποντίφικας, η επιλογή των καρδιναλίων θα περιοριστεί στους δυο υποψήφιους που μέχρι εκείνη την στιγμή θα έχουν λάβει τις περισσότερες ψήφους και ο πάπας θα εκλεγεί με απλή πλειοψηφία.

