Μόσχα: Καπνοί στο επιχειρηματικό κέντρο της πόλης - Αναφορές για έκρηξη

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο επιχειρηματικό κέντρο της Μόσχας, στο υπόγειο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου Afimal City. Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρα και πυροσβέστες. Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν προηγούμενες πληροφορίες ότι σημειώθηκαν εκρήξεις πριν από τη φωτιά.

Μετά τις εκρήξεις τα οικοδομικά υλικά πήραν φωτιά. Η φωτιά στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου Afimall City έχει κατασβεστεί, ανέφεραν οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με την επίσημη γραμμή, οι δυνατές εκρήξεις στο πάρκινγκ της ρωσικής πρωτεύουσας προκλήθηκαν από τρεις φιάλες καυσίμου. Έσκασαν από έντονη πίεση. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

