Πάπας Φραγκίσκος: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Βατικανό

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας για το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Πάπα Φραγκίσκου ενόψει και της κηδείας του.

Η Ρώμη και το Βατικανό ενίσχυσαν την ασφάλεια στην περιοχή για να υποδεχθούν το τεράστιο πλήθος ανθρώπων που αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο - καθώς και δεκάδες αρχηγούς κρατών και μονάρχες.

Η απεσταλμένη του ΣΚΑΪ στο Βατικανό Κορίνα Γεωργίου μιλάει για τα μέτρα ασφαλείας:

Τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη αναμένεται να παραστούν στην κηδεία του μακαριστού ποντίφικα το Σάββατο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ήδη στο Βατικανό τις τελευταίες δύο ημέρες για να αποτίσουν τα σέβη τους στον αείμνηστο Ποντίφικα.

Τουλάχιστον 170 εκπρόσωποι κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο πρόκειται επίσης να παραστούν στην τελετή και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά.

Η σορός του Ποντίφικα μεταφέρθηκε νωρίτερα με πομπή στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου από το παρεκκλήσι της Σάντα Μάρτα. Εκεί θα παραμείνει σε ανοιχτό φέρετρο μέχρι την Παρασκευή για να επιτρέψει σε όσους το επιθυμούν να αποτίσουν τα σέβη τους.

Νωρίτερα, ένας δημοσιογράφος του BBC ρώτησε έναν στρατιώτη για το βαρύ μηχάνημα που κρατούσε.

Είπε ότι είναι μια «προφύλαξη έναντι των drones», και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορώ να σας πω πώς λειτουργεί».

Είναι μια συσκευή που μπορεί να διαταράξει τις ραδιοσυχνότητες των drone και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αναγκάσει τα drones να επιστρέψουν στο σημείο καταγωγής τους.

Όπως τονίζει το βρετανικό δίκτυο, φέτος είναι μια ιερή χρονιά, ένα Ιωβηλαίο, που έρχεται περίπου κάθε δύο δεκαετίες, επομένως υπήρχαν ήδη μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού Καθολικών που είχαν προορισμό το Βατικανό.

Από τον θάνατο του Πάπα, έχει ενισχυθεί η ασφάλεια και ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα. Το πρωί, σηκώθηκαν οδοφράγματα της αστυνομίας και οι αστυνομικοί διενεργούν ελέγχους σε όσους εισέρχονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Στην περιοχή υπάρχουν και δυνάμεις του στρατού.

Το ευρύ κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου από τις 11:00 έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, από τις 07:00 έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και από τις 07:00 έως τις 19:00 την Παρασκευή.

Έχοντας σπάσει την παράδοση και αλλάξει τα πρωτόκολλα ο Πάπας πριν από λίγα χρόνια, οι καρδινάλιοι δεν έμειναν ιδιωτικά με τη σορό του ποντίφικα ενώ το φέρετρό του δεν τοποθετήθηκε σε βάθρο, όπως ήταν η επιθυμία του.

Η λειτουργία ξεκίνησε στις 10:00 στην πλατεία μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου παρουσία πατριαρχών, καρδιναλίων, αρχιεπισκόπων, επισκόπων και ιερέων από όλο τον κόσμο. Ο κοσμήτορας του Κολλεγίου των Καρδιναλίων, Καρδινάλιος Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε, ηγείται της λειτουργίας.

The College of Cardinals and over 20,000 faithful accompany the transfer of Pope Francis' mortal remains to St. Peter's Basilica.



Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Holy Roman Church, presided at the Rite of Translation from the Casa Santa Marta to the Vatican Basilica on… pic.twitter.com/uR33CZRRQ1 — Vatican News (@VaticanNews) April 23, 2025

The mortal remains of Pope Francis are carried up the steps of St. Peter's Basilica and into the Vatican Basilica.



The Rite of Translation from the Casa Santa Marta was led by members of the College of Cardinals present in Rome, and over 20,000 people gathered in the square to… pic.twitter.com/c2GTXjVBrW — Vatican News (@VaticanNews) April 23, 2025

Πηγή: skai.gr

