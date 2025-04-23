Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ και Βιετνάμ συμφώνησαν σε εμπορικές διαπραγματεύσεις στη σκιά των δασμών Τραμπ

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις αρχές, το πεδίο και το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων, με τη συμμετοχή Βιετναμέζων κυβερνητικών αξιωματούχων και συναρμόδιων φορέων

Βιετνάμ

Ο υπουργός Εμπορίου του Βιετνάμ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, την Τετάρτη, για την επίσημη έναρξη εμπορικών συνομιλιών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις αρχές, το πεδίο και το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων, με τη συμμετοχή Βιετναμέζων κυβερνητικών αξιωματούχων και συναρμόδιων φορέων, μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός Vietnam Television.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βιετνάμ ΗΠΑ Δασμοί Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark