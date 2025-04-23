Ο υπουργός Εμπορίου του Βιετνάμ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, την Τετάρτη, για την επίσημη έναρξη εμπορικών συνομιλιών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις αρχές, το πεδίο και το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων, με τη συμμετοχή Βιετναμέζων κυβερνητικών αξιωματούχων και συναρμόδιων φορέων, μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός Vietnam Television.

Πηγή: skai.gr

