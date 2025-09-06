Τα κενά της ευρωπαϊκής άμυνας και η απεγνωσμένη ανάγκη για αμερικανική στήριξη

Η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει τα σοβαρά κενά στην άμυνά της, από δορυφορικές πληροφορίες έως αντιπυραυλικά συστήματα, ποντάροντας στις ΗΠΑ και στον Ντόναλντ Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. Όμως, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζουν νέα επίθεση και οι ειρηνευτικές προοπτικές μοιάζουν αμυδρές, οι Ευρωπαίοι παραδέχονται ότι χωρίς την αμερικανική ισχύ δεν μπορούν να ασκήσουν επαρκή πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, βλέποντας τα κρίσιμα κενά στις αμυντικές δυνατότητες των χωρών τους, εξακολουθούν να ελπίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα τηρήσει την υπόσχεσή του να παράσχει στην Ουκρανία συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, ακόμη κι αν η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μοιάζει ολοένα και πιο απίθανη.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε δορυφορικές πληροφορίες και επιτήρηση, καθώς και σε ολοκληρωμένα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, τομείς τους οποίους η «Συμμαχία των προθύμων» ελπίζει να καλύψει με τη βοήθεια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS) που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα, το κόστος για να αντικατασταθούν οι συμβατικές αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή θα ανερχόταν στο 1 τρισ. δολάρια.

Οι ΗΠΑ παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων, κάτι που αποδείχθηκε κρίσιμο στην αντίδραση απέναντι στην εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, σημειώνει το Bloomberg. Η αντικατάσταση αυτών θα κόστιζε στην Ευρώπη 4,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση «Πρόοδος και Ελλείψεις στην Ευρωπαϊκή Άμυνα». Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν αυτές τις δυνατότητες στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ώστε ουκρανικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις να μπορούν να ειδοποιούνται για οποιαδήποτε ρωσική παραβίαση.

«Αυτό πρέπει να αποτελεί μέρος της συμφωνίας, γιατί... χωρίς μάτια είσαι τυφλός», δήλωσε η Βερόνικα Στρομσικόβα, Γενική Διευθύντρια Ασφάλειας και Πολυμερών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχίας, η οποία εκπροσωπεί τη χώρα στις συναντήσεις της συμμαχίας σε επίπεδο διευθυντών.

Η Ευρώπη στερείται επίσης εγχώριας παραγωγής ολοκληρωμένων συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς, ικανών να καταρρίπτουν βαλλιστικούς πυραύλους, ρόλος που εκτελείται σχεδόν αποκλειστικά από τα αμερικανικά συστήματα Patriot Ο Τραμπ επιτρέπει στην Ευρώπη να αγοράσει Patriots για την Ουκρανία, ενώ η Γερμανία έχει ήδη παραχωρήσει συστοιχίες από τα δικά της αποθέματα. Η γαλλο-ιταλική κοινοπραξία Eurosam παράγει το SAMP/T, το οποίο διαθέτει επίσης ορισμένες δυνατότητες αντιβαλλιστικής άμυνας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Πέμπτη σε ομιλία του στη Διάσκεψη για την Άμυνα της Πράγας του IISS ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι χρειάζεται να αυξήσουν τον αριθμό των συστημάτων αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας κατά πέντε φορές.

«Οι δυνατότητες αεράμυνας είναι απολύτως ζωτικής σημασίας», τόνισε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον στο περιθώριο της διάσκεψης.

Η Ευρώπη έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, αλλά η πρόκληση πλέον είναι «να μετατραπεί η οικονομική ισχύς σε στρατιωτική ισχύ», με την επιτάχυνση της βιομηχανικής βάσης της ηπείρου.

Είκοσι έξι από τα 35 μέλη της συμμαχίας έχουν δηλώσει ότι θα συνεισφέρουν στις εγγυήσεις προς την Ουκρανία, είτε με στρατεύματα είτε με στρατιωτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε την Πέμπτη ότι η αμερικανική στήριξη στα μέτρα αυτά θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, ο Τραμπ, σε τηλεδιάσκεψη με ηγέτες την ίδια ημέρα, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ασκήσει περισσότερη οικονομική πίεση στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν θα δεχθεί την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει αποκλείσει στο παρελθόν την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, έχει υποσχεθεί να παρέχει κάποια μορφή υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών πληροφοριών και ενδεχομένως αεροπορικής κάλυψης, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες. Ωστόσο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι θα περικόψουν χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από προγράμματα που συμβάλλουν στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό στρατών ευρωπαϊκών χωρών που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Ο βασικός στόχος της συμμαχίας είναι η ανασυγκρότηση του ουκρανικού στρατού, ώστε να μετατραπεί σε έναν «ατσάλινο σκαντζόχοιρο», ικανός να αμυνθεί εάν η Ρωσία επιχειρήσει νέα εισβολή μετά από μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τη Στρομσικόβα και τον Γιόνσον, οι σύμμαχες χώρες ενδέχεται να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς στρατιώτες εντός της Ουκρανίας και να την εφοδιάσουν με στρατιωτικό υλικό.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι, από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ χρειάζεται να αξιοποιήσει την αυξημένη αμυντική του δαπάνη σε δορυφορικές υποδομές, καθώς και σε τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, οβίδες πυροβολικού, drones και κυβερνοόπλα.

«Τα χρήματα από μόνα τους δεν μπορούν να εγγυηθούν ασφάλεια, χρειαζόμαστε τις υποδομές: πραγματική ισχύ πυρός, “βαρύ μέταλλο”, αλλά και νέα τεχνολογία», είπε. «Αυτό πρέπει να παραδώσει η αμυντική μας βιομηχανία σε όλη τη Συμμαχία, πιο γρήγορα από ποτέ».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν πρόθυμοι να επιβάλουν νέες, αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά ακόμη και τότε, λένε, η αμερικανική εμπλοκή είναι απαραίτητη για να αποκτήσουν πραγματική βαρύτητα. Ο Τραμπ έχει επιβάλει βαριές δευτερογενείς κυρώσεις στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα απευθείας κατά της Ρωσίας.

«Πρέπει να ασκήσουμε διπλωματική πίεση στις συμμαχίες τους, να επιβάλουμε οικονομικές κυρώσεις στους προμηθευτές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την πολεμική τους παραγωγή, να περιορίσουμε τα έσοδα που χρησιμοποιούν για να τροφοδοτούν και να χρηματοδοτούν αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Τσεχίας, Κάρελ Ρέχκα, ο οποίος συμμετέχει επίσης στις στρατιωτικές συναντήσεις σχεδιασμού της συμμαχίας.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται έξω από το Ποκρόφσκ, ένα ουκρανικό προπύργιο στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται μια νέα επίθεση.

«Η Ρωσία δεν έχει δείξει καμία διάθεση να εμπλακεί σε σοβαρές διαπραγματεύσεις, αντιθέτως, εντείνει τη βία και την επιθετικότητά της στο εσωτερικό της Ουκρανίας, οπότε θεωρώ ότι οι προοπτικές για κατάπαυση του πυρός ή για μια ειρηνευτική συμφωνία μοιάζουν μάλλον αμυδρές», δήλωσε ο Γιόνσον. «Δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία αν δεν εντείνουμε τις προσπάθειες, αν δεν αυξήσουμε την παράδοση αμυντικών πακέτων στήριξης στην Ουκρανία και αν δεν αυξήσουμε τις κυρώσεις στη Ρωσία. Αυτός είναι ο δρόμος προς την ειρήνη: περισσότερη πίεση στον Πούτιν.»

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, όπως επισημαίνει η έκθεση του IISS, η Ευρώπη πρέπει να βασιστεί στον Λευκό Οίκο τόσο για στρατιωτική όσο και για οικονομική ισχύ. Πράγματι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει την επιρροή να αναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο.

«Αυτήν τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να ασκήσουμε επαρκή πίεση στον Πούτιν ώστε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο κανάλι YouTube του συντηρητικού κόμματός του. «Εξαρτόμαστε από τη βοήθεια των Αμερικανών.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.