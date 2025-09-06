Βρετανία: Όλοι δουλεύουν για τον Φάρατζ

Το συνέδριο του λαϊκιστικού Reform UK διεξάγεται στην καλύτερη στιγμή για το ίδιο. Η κυβέρνηση των Εργατικών βιώνει τον μεγαλύτερο ανασχηματισμό, ενώ το Συντηρητικό Κόμμα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να έφυγε από τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως δεν μπορεί να φύγει από την Ευρώπη. Τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μοιάζουν παρόμοια με όσα βιώνουν οι κυρίαρχες χώρες της γηραιάς ηπείρου. Αδύναμη οικονομία, μεταναστευτική κρίση, αλλά και δυσλειτουργίες σε βασικές δομές του κράτους.



Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι αναλυτές ερμηνεύουν την αύξηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη εξαιτίας αυτών των παραγόντων. Έτσι, η Βρετανία δεν αποτελεί εξαίρεση στην περίπλοκη αυτή εξίσωση. Το κάποτε μικρό και σχεδόν ανύπαρκτο κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK τώρα πρωτοστατεί στις δημοσκοπήσεις τους τελευταίους 5 μήνες και θορυβεί εντόνως τα παραδοσιακά δύο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας, των Εργατικών (Labour Party) και των Συντηρητικών (Tory Party).

Η «αποστασία» που τάραξε τους Τόρις

Ενώ μόλις πριν 14 μήνες οι Συντηρητικοί εγκατέλειψαν την εξουσία μετά από 13 ολόκληρα χρόνια η ελεύθερη πτώση στην οποία βρίσκονται μοιάζει αδύνατον να αναστραφεί. Τους τελευταίους μήνες περιορίζονται στις δημοσκοπήσεις στην τρίτη θέση και με τουλάχιστον 10 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά κάτω από το Reform UK.



Για τους ψηφοφόρους, η ηγέτης τους Κέιμι Μπέιντενοκ, δεν αποπνέει τη δυναμικότητα και εμπιστοσύνη που ψάχνουν και η φυγή της Ναντίν Ντόρις από το κόμμα δεν έρχεται και τόσο απρόσμενα. Η Ντόρις είναι το δωδέκατο μέλος των Συντηρητικών που εντάσσεται στην ομάδα του Φάρατζ. Ενδιαφέρον έχουν και τα επίσημα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής (Electoral Commission) καθώς δείχνουν ότι το τελευταίο εξάμηνο, το Reform UK προσέλκυσε 1 εκατομμύριο λίρες από δωρητές, που μέχρι πρότινος ενίσχυαν το Συντηρητικό κόμμα.



Την Πέμπτη λοιπόν, η πρώην βουλευτής η οποία είχε διατελέσει υπουργός Πολιτισμού, αλλά και Υγείας υπό την κυβέρνηση Τζόνσον, αποφάσισε να αυτομολήσει στο κόμμα του Φάρατζ, δηλώνοντας εμφατικά ότι «το Συντηρητικό κόμμα έχει πεθάνει».

Ο κρίσιμος ανασχηματισμός της κυβέρνησης

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση. Οι φορολογικές υποθέσεις της αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, Άντζελα Ρέινερ επέφεραν πολιτική αναταραχή, καθώς όπως αποδείχθηκε η ίδια προσπάθησε να αποφύγει 40.000 λίρες από το σύνολο του αντίστοιχου φόρου μεταβίβασης ακινήτων.



Το περιστατικό την ανάγκασε να παραιτηθεί από τη θέση της ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει αλλάξει σχεδόν το μισό υπουργικό συμβούλιο. Όλα αυτά, ενώ πρέπει να διαχειριστεί την παραπαίουσα οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και το μεταναστευτικό πρόβλημα που μοιάζει να μεγαλώνει, βάζοντας πλέον ως διαχειρίστριά του, από την θέση της υπουργού Εσωτερικών, την Σαμπάνα Μαχμούντ.

Ενθουσιασμός στο συνέδριο του Reform UK

Συγκυριακά πάντως μοιάζει η τέλεια στιγμή για το Reform UK, το οποίο εκμεταλλεύεται πλήρως την κατάσταση. Χθες και σήμερα πραγματοποιείται το ετήσιο συνέδριο του κόμματος, στο οποίο αναμένεται να παρευρεθούν 12.000 μέλη και φίλοι του κόμματος. Ο ηγέτης του, Νάιτζελ Φάρατζ μιλώντας χθες στο Μπέρμιγχαμ κάλεσε μάλιστα στους υποστηρικτές του να είναι έτοιμοι για πρόωρες εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι η διεξαγωγή των επόμενων εθνικών εκλογών είναι το 2029 και ο ίδιος έκανε λόγο για το 2027.



Ο Φάρατζ δεν σταματά να υπόσχεται ότι θα σταματήσει τις βάρκες προσφύγων και μεταναστών μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, όταν και αν αναλάβει την εξουσία. Σε αυτό το κλίμα, ο κορυφαίος σύμβουλος του κόμματος Ζία Γιουσούφ, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «θα τελειώσουν οι ημέρες που τα δικαιώματα του βρετανικού λαού καταπατούνται για την υπηρεσία ξένων πολιτών».



Παράλληλα τόνισε ότι «όταν ο Νάιτζελ θα γίνει πρωθυπουργός, δεν θα υπάρχει δικαστής στη χώρα που να μπορεί να αποτρέψει έστω και μια πτήση απέλασης» υπενθυμίζοντας τα πλάνα του κόμματος για μαζικές απελάσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

