Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι χιλιάδες στρατιώτες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στη χώρα του στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που προτείνουν οι σύμμαχοι, μόλις τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε αναφέρει την Πέμπτη ότι 26 χώρες δεσμεύθηκαν να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς δύναμης ξηράς, θάλασσας και αέρος.

Αν και αρχικά ο Μακρόν είπε ότι οι χώρες αυτές θα αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία, αργότερα διευκρίνισε ότι ορισμένες θα παράσχουν εγγυήσεις παραμένοντας εκτός χώρας, για παράδειγμα συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των ουκρανικών δυνάμεων.

«Είναι σημαντικό που τα συζητάμε όλα αυτά… Σίγουρα θα είναι χιλιάδες, όχι μόνο λίγοι», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Ούζχοροντ της δυτικής Ουκρανίας. Ο ίδιος επισήμανε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ότι είναι ακόμη νωρίς για να σχολιάσει λεπτομέρειες.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οποιαδήποτε δυτικά στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους για επίθεση από τη Μόσχα.

Στο Ούζχοροντ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στη συνάντηση με τον Κόστα συντόνισαν τα επόμενα βήματα για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην ΕΕ, τονίζοντας ότι η ένταξη στην Ένωση είναι κρίσιμη για την ασφάλεια και την ανάκαμψη της χώρας μετά τον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επρόκειτο επίσης να συναντηθεί με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο. Ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας Ρόμαν Άνταρακ δήλωσε στην Κοπεγχάγη ότι ο Ζελένσκι αναμένεται να συζητήσει με τον Φίτσο τη σταδιακή κατάργηση των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω Ουκρανίας.

Η Σλοβακία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, του οποίου οι υποδομές έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από ουκρανικά drones, προκαλώντας συχνές διακοπές που εξόργισαν την Μπρατισλάβα.

Ο Φίτσο συναντήθηκε την Τρίτη με τον Πούτιν στο Πεκίνο και δήλωσε ότι η Σλοβακία επιθυμεί να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη Μόσχα.

Η Ουκρανία έχει καλέσει άλλες χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, ώστε να στερήσουν από τη Μόσχα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη ότι πρέπει να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.



Πηγή: skai.gr

