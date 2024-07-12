Η ανησυχία για την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ που είχε με τον Ντόλαλντ Τραμπ αλλά και τις συνεχόμενες γκάφες του ολοένα και μεγαλώνει. Παρά το γεγονός πως ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει πίσω παρά την πίεση που δέχεται, οι φωνές που ζητούν την απομάκρυνσή του το συντομότερο δυνατό πληθαίνουν.

Τη σκυτάλη τις τελευταίες ημέρες έχουν πάρει μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ τα οποία εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντί του. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία διαχρονικά στηρίζουν το Δημοκρατικό κόμμα και πλέον γυρίζουν την πλάτη στον Μπάιντεν με αρκετούς να αποσύρουν δημόσια την υποστήριξή τους και να ζητούν την αντικατάστασή του κόβοντας ακόμα και τις δωρεές.

Ακόμη και πριν ο βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος αποτελεί εξέχων δωρητής του κόμματος γράψει ένα επιζήμιο άρθρο στους New York Times στο οποίο λέει ότι ναι μεν «αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν», αλλά οι Δημοκρατικοί «χρειάζονται έναν νέο υποψήφιο», η μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος Ayelet Waldman σταμάτησε να κάνει δωρεές σε φιλελεύθερους υποψηφίους εις ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Πάντα πρόσφερα. Πάντα πρόσφερα περισσότερα από όσα μπορώ να αντέξω οικονομικά», είπε στο BBC. «Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αποφάσισα να σταματήσω να δίνω ως μέσο για να υποδείξω -νομίζω ότι η δυσαρέσκεια δεν είναι η σωστή λέξη- αντίθετα υπάρχει απόλυτος πανικός».

Η Ayelet Waldman εμπνεύστηκε από τον σεναριογράφο Ντέιμον Λίντελοφ, ο οποίος στις 3 Ιουλίου έγραψε ένα άρθρο καλώντας τους Δημοκρατικούς να «σταματήσουν να δίνουν χρήματα» στους υποψηφίους έως ότου ο Πρόεδρος Μπάιντεν απομακρυνθεί από την κούρσα.

«Είναι άστοχο να τιμωρείς όλη την ομάδα για το πείσμα ενός; Ίσως», έγραψε ο κ. Λίντελοφ. «Αλλά αποτελεί κοινή λογική ότι αν μείνει θα χάσουν και αυτοί. Μια ανερχόμενη παλίρροια σηκώνει όλα τα σκάφη. Ένας Μπάιντεν που πέφτει τους βυθίζει» επισήμανε.

Η εγγονή του Ρόι Ντίσνεϊ, Αμπιγκέιλ Ντίσνεϊ, ο ηθοποιός Τζον Κιούζακ, ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ, ο σκηνοθέτης Ρομπ Ρέινερ είναι μερικοί που έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τη Δευτέρα ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ έγραψε στο Twitter ότι αν και «ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας καλός πρόεδρος», ήρθε η ώρα «για το συμφέρον της Αμερικής που τόσο ξεκάθαρα αγαπά, να ανακοινώσει ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή».

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ είχε παρόμοια άποψη. «Αν κερδίσει ο καταδικασμένος εγκληματίας, χάνουμε τη δημοκρατία μας. Ο Τζο Μπάιντεν υπηρέτησε αποτελεσματικά τις ΗΠΑ με τιμή και αξιοπρέπεια. Ήρθε η ώρα ο Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί».

Ο συνιδρυτής του Netflix, Ριντ Χέστινγκς ζήτησε επίσης από τον Αμερικανό πρόεδρο να εγκαταλείψει την κούρσα. «Ο Μπάιντεν πρέπει να κάνει στην άκρη για να επιτρέψει σε έναν σθεναρό ηγέτη των Δημοκρατικών να νικήσει τον Τραμπ και να μας κρατήσει ασφαλείς και ευημερούντες» δήλωσε στους New York Times.

Υπάρχουν κι εκείνοι όμως που επέκριναν αυτή τη στάση και πιστεύουν ότι οι Δημοκρατικοί συμμετέχουν σε ένα κυκλικό εκτελεστικό απόσπασμα, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να επικεντρωθούν στο πώς θα ήταν μια δεύτερη προεδρία Τραμπ.

Ο δημοφιλής podcaster και influencer Τζακ Χόπλκινς ανέφερε ότι είναι ένας από τους πιο σταθερούς υπερασπιστές του Προέδρου Μπάιντεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο πράγμα που μποϊκοτάρει είναι τα μέσα ενημέρωσης που πιστεύει ότι αδικούν τη δημοκρατική διαδικασία. «Όλοι όσοι επρόκειτο να ψηφίσουν τον Μπάιντεν εξακολουθούν να πηγαίνουν για τον Τζο Μπάιντεν», έγραψε στο X.

Ένας παραγωγός που δωρίζει χρήματα στους Δημοκρατικούς για δεκαετίες, αλλά δεν ήθελε να κατονομαστεί, είπε στο BBC ότι το άρθρο του Κλούνει και οποιοδήποτε μποϊκοτάζ σε δωρεές είναι ανόητο. «Αν έχω να διαλέξω ανάμεσα σε κάποιον μεγαλύτερο και σε κάποιον χαζό, ξέρω ποιον θα διάλεγα», είπε.

Ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας είπε στο BBC ότι διοργάνωσε έρανο για τον πρόεδρο τον περασμένο Απρίλιο και ήταν απογοητευμένος από την «αδυναμία» του Μπάιντεν να «αμφισβητήσει όλα τα ψέματα» του Τραμπ κατά τη διάρκεια του πρώτου ντιμπέιτ. Πρόσθεσε ότι θα ήταν «δύσκολο να φανταστεί κανείς» ότι ο Μπάιντεν θα υπηρετήσει ολόκληρη τη θητεία του ως πρόεδρος εάν επανεκλεγεί. «Ανησυχώ», είπε.

Ο Μπάιντεν κάποτε είχε σαφές πλεονέκτημα συγκέντρωσης κεφαλαίων έναντι του Τραμπ, αλλά το χάσμα μεταξύ των δύο υποψηφίων έχει κλείσει. Η εκστρατεία του Τραμπ συγκέντρωσε περισσότερα από 330 εκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Από την άλλη ο Μπάιντεν συγκέντρωσε 264 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να παραμείνει στην κούρσα και ότι είναι ο μόνος υποψήφιος που μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν αποτύχει να καθησυχάσουν τους χορηγούς του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

