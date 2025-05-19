Τα Άρματα του Γεδεών σαρώνουν τη Γάζα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι οι δυνάμεις τους ξεκίνησαν «εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις» στη Λωρίδα της Γάζας επιμένοντας στο ισραηλινό σχέδιο επέκτασης εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

Πρόκειται για το νέο στάδιο ενός πολέμου που πλέον διαρκεί 19 μήνες και, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, στοχεύει στην άσκηση πίεση κατά της Χαμάς προκειμένου να απελευθερώσει τους ομήρους αλλά και στην εξόντωσή της.

Τα τελευταία 24ωρα η ισραηλινή πολεμική αεροπορία σφυροκοπά τον παλαιστινιακό θύλακα με τον ισραηλινό στρατό να κάνει λόγο για ένα «προκαταρκτικό κύμα επιδρομών» προσθέτοντας, επίσης, πως ο ισραηλινός στρατός έχει πλήξει «πάνω από 670 τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα για να διαταράξει τις προετοιμασίες του εχθρού και να υποστηρίξει τις χερσαίες επιχειρήσεις».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιμένουν πως έχουν εξουδετερώσει δεκάδες μέλη της Χαμάς και πως, μέχρι στιγμής, έχουν καταστρέψει «χώρους τρομοκρατικής υποδομής πάνω και κάτω από το έδαφος», ωστόσο, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους τουλάχιστον 464 άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί την τελευταία εβδομάδα.

Η επέκταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας συμπίπτει χρονικά με την επανεκκίνηση των έμμεσων διαπραγματεύσεων Ισραήλ και Χαμάς για την επίτευξη εκεχειρίας στη Ντόχα του Κατάρ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το μεσημέρι της Κυριακής δήλωνε ανοιχτός σε μία συμφωνία με τη Χαμάς, η οποία θα περιλαμβάνει τον τερματισμό των επιχειρήσεων του στρατού του στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά συμπλήρωνε πως θα πρέπει σε αυτή να προβλέπεται, επιπλέον, ο «εξορισμός» της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης και ο «αφοπλισμός» του παλαιστινιακού θύλακα.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχος της Χαμάς μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Guardian τόνιζε πως το Ισραήλ παραμένει αμετακίνητο στις θέσεις του, συμπληρώνοντας ότι «ζητεί να απελευθερωθούν οι όμηροι, δίχως να δεσμεύεται να βάλει τέλος στον πόλεμο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, δεν είχε καταγραφεί απολύτως καμία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες εστιάζουν σε εκεχειρία δύο μηνών, στην απελευθέρωση των μισών από τους περίπου συνολικά 20 εν ζωή ομήρους.

Ως αντάλλαγμα προβλέπεται η απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές καθώς επίσης και η άρση του αποκλεισμού ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα που είναι σε ισχύ από τις αρχές Μαΐου.

Από την πλευρά τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσφέρουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου.

Σε ανάλυσή του το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News τόνιζε πως όσο η ισραηλινή πλευρά απειλεί και συνεχίζει τις επιχειρήσεις της, η Χαμάς δεν έχει κανένα κίνητρο να απελευθερώσει τους ομήρους, καθώς όπως εξηγεί, είναι μοναδικό χαρτί που της έχει απομείνει. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται πως η κατοχή εδαφών από πλευράς Ισραήλ θα αναγκάσει την ισραηλινή πλευρά να υπερασπιστεί κάποια στιγμή τις θέσεις της καθιστώντας τη στρατιωτικά ευάλωτη. Τέλος, σύμφωνα με το Sky News, ο εκτοπισμός των αμάχων σε μία μικρή περιοχή στη Ράφα θα καταστήσει την ήδη τραγική ανθρωπιστική κατάσταση περισσότερο τραγική και δεν θα ευθύνεται κανείς άλλος παρά μόνον το Ισραήλ.

Αργά χθες το βράδυ και όσο τα «άρματα του Γεδεών» σαρώνουν τη Λωρίδα της Γάζας το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει «βασικής ποσότητας» τροφίμων στον παλαιστινιακό θύλακα.

