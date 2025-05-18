Ο Νετανιάχου ανοικτός σε συμφωνία που θα περιελάμβανε το τέλος των επιχειρήσεων στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα πως είναι ανοικτός σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον τερματισμό των επιχειρήσεων του στρατού του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου δεκάδες Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε νέα ισραηλινά πλήγματα.

Όμως, ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον «εξορισμό» της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και τον «αφοπλισμό» του παλαιστινιακού θύλακα που τελεί υπό πολιορκία και έχει καταστραφεί έπειτα από 19 και πλέον μήνες πολέμου, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του γραφείου του.

Αυτές οι δηλώσεις γίνονται την επομένη της ανακοίνωσης του στρατού ότι θα εντείνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις του στη Γάζα με στόχο να επιτύχει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και τη νίκη επί της οργάνωσης αυτής. Την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων έχει καταδικάσει η διεθνής κοινότητα.

«Η διαπραγματευτική ομάδα στην Ντόχα εργάζεται για να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συμφωνίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «είτε στο πλαίσιο του σχεδίου (που πρότεινε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ) ή στο πλαίσιο ενός τερματισμού των μαχών που θα συμπεριλάμβανε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, τον εξορισμό των τρομοκρατών της Χαμάς και τον αφοπλισμό της Λωρίδας της Γάζας».

Πάντως, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί μικρή πρόοδος στις συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

