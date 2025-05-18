Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ξεκίνησε ευρείας κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη βόρεια και νότια Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας με την ονομασία «Επιχείρηση Άρματα του Γεδεών».

Ειδικότερα, σήμερα στις 16:45, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν «ευρείας κλίμακας» χερσαίες επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της εναρκτήριας φάσης μιας νέας μεγάλης επίθεσης κατά της Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια της περασμένης ημέρας, στρατεύματα της Νότιας Διοίκησης του IDF, τόσο του τακτικού στρατού όσο και της εφεδρείας, ξεκίνησαν ευρεία χερσαία επιχείρηση σε ολόκληρη τη βόρεια και νότια Γάζα, ως μέρος της έναρξης της Επιχείρησης ‘Άρματα του Γεδεών», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του στρατού.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έχει πλήξει περισσότερους από 670 στόχους της Χαμάς τις τελευταίες επτά ημέρες, με στόχο «την αποδιοργάνωση των εχθρικών προετοιμασιών και την υποστήριξη της χερσαίας επιχείρησης».

Μέχρι στιγμής, οι IDF αναφέρουν ότι τα στρατεύματα έχουν σκοτώσει «δεκάδες τρομοκράτες» και έχουν καταστρέψει υποδομές της Χαμάς τόσο στην επιφάνεια όσο και υπόγεια, «ενώ πλέον ελέγχουν στρατηγικές περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας».

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα

Τουλάχιστον 464 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα στη Γάζα την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι 1.418 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί την ίδια περίοδο, μεταξύ 11ης Μαΐου και 17ης Μαΐου.

Στη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 100 Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν σήμερα τοπικές υγειονομικές αρχές, ενώ οι μεσολαβήτριες χώρες ξεκίνησαν νέο γύρο διαπραγματεύσεων για εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από το ισραηλινό στρατό, που έχει επεκτείνει τα πλήγματά του στον θύλακα, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους από την Πέμπτη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας νέας χερσαίας επίθεσης προκειμένου να εξασφαλίσει τον «επιχειρησιακό έλεγχο» σε τμήματα της Γάζας.

«Έχουμε τουλάχιστον 100 μάρτυρες από τη νύχτα. Ολόκληρες οικογένειες σβήστηκαν από τα μητρώα των ληξιαρχείων λόγω του ισραηλινού βομβαρδισμού», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο Χαλίλ Αλ-Ντεγκράν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει μπλοκάρει την είσοδο φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων στη Γάζα από τις αρχές του Μαρτίου σε μια προσπάθεια να πιέσει τη Χαμάς να απελευθερώσει Ισραηλινούς ομήρους και έχει εγκρίνει σχέδια που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας και τον έλεγχο της βοήθειας. Η Χαμάς δηλώνει ότι απελευθερώσει τους ομήρους με αντάλλαγμα ισραηλινή εκεχειρία.

Οι μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτος και Κατάρ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, ξεκίνησαν χθες νέο γύρο έμμεσων συνομιλιών για κατάπαυση πυρός μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο πηγές κοντά τις διαπραγματεύσεις δήλωσαν στο Reuters ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών, που διεξάγονται στην Ντόχα του Κατάρ, δήλωσε: «Η Χαμάς είναι ευέλικτη για την αριθμό των ομήρων που μπορεί να απελευθερώσει, αλλά το πρόβλημα ήταν ανέκαθεν με τη δέσμευση του Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο».

Μια από τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ έπληξε καταυλισμό με σκηνές που φιλοξενούσαν οικογένειες εκτοπισμένων στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ανάμεσα στους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά. Δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλές σκηνές απανθρακώθηκαν. Η Χαμάς έκανε λόγο για «νέο βάρβαρο έγκλημα», επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για την κλιμάκωση.

Μεταξύ των δεκάδων ανθρώπων που σκοτώθηκαν νωρίτερα σήμερα ήταν τρεις δημοσιογράφοι και οι οικογένειές τους. Υγειονομικοί δήλωσαν ότι μια άλλη οικογένεια στη βόρεια Γάζα έχασε τουλάχιστον 20 από τα μέλη της.

Ο Ζακάρια Αλ-Σινουάρ, ο αδελφός του πρώην επικεφαλής της Χαμάς Γιαχία Αλ-Σινουάρ τον οποίο σκότωσε το Ισραήλ τον περασμένο Οκτώβριο, και τρία από τα παιδιά του σκοτώθηκαν όταν ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε τη σκηνή τους στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικούς.

Νετανιάχου: Ανοικτός σε συμφωνία για το τέλος των επιχειρήσεων στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα πως είναι ανοικτός σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον τερματισμό των επιχειρήσεων του στρατού του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου δεκάδες Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε νέα ισραηλινά πλήγματα.

Όμως, ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον «εξορισμό» της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και τον «αφοπλισμό» του παλαιστινιακού θύλακα που τελεί υπό πολιορκία και έχει καταστραφεί έπειτα από 19 και πλέον μήνες πολέμου, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του γραφείου του.

Αυτές οι δηλώσεις γίνονται την επομένη της ανακοίνωσης του στρατού ότι θα εντείνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις του στη Γάζα με στόχο να επιτύχει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και τη νίκη επί της οργάνωσης αυτής. Την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων έχει καταδικάσει η διεθνής κοινότητα.

«Η διαπραγματευτική ομάδα στην Ντόχα εργάζεται για να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συμφωνίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «είτε στο πλαίσιο του σχεδίου (που πρότεινε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ) ή στο πλαίσιο ενός τερματισμού των μαχών που θα συμπεριλάμβανε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, τον εξορισμό των τρομοκρατών της Χαμάς και τον αφοπλισμό της Λωρίδας της Γάζας».

Πάντως, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί μικρή πρόοδος στις συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

