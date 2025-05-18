Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Axios: Το Ισραήλ ξεκινά εκ νέου τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

ο Τελ Αβίβ είχε διακόψει πλήρως τη ροή βοήθειας από τις 2 Μαρτίου, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι υπεξαιρεί ανθρωπιστικό υλικό, κατηγορίες τις οποίες η οργάνωση αρνείται

Γάζα

Το Ισραήλ αποφάσισε την Κυριακή να επιτρέψει εκ νέου  τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω των υπαρχόντων μηχανισμών, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή νέο πλαίσιο διανομής, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Μπάρακ Ραβίντ, που επικαλείται δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το Τελ Αβίβ είχε διακόψει πλήρως τη ροή βοήθειας από τις 2 Μαρτίου, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι υπεξαιρεί ανθρωπιστικό υλικό — κατηγορίες τις οποίες η οργάνωση αρνείται. Η απόφαση για το «πάγωμα» της βοήθειας συνδέθηκε άμεσα με την απαίτηση του Ισραήλ για άμεση απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας ανθρωπιστική βοήθεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark