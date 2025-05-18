Axios: Το Ισραήλ ξεκινά εκ νέου τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

Το Ισραήλ αποφάσισε την Κυριακή να επιτρέψει εκ νέου τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω των υπαρχόντων μηχανισμών, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή νέο πλαίσιο διανομής, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Μπάρακ Ραβίντ, που επικαλείται δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το Τελ Αβίβ είχε διακόψει πλήρως τη ροή βοήθειας από τις 2 Μαρτίου, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι υπεξαιρεί ανθρωπιστικό υλικό — κατηγορίες τις οποίες η οργάνωση αρνείται. Η απόφαση για το «πάγωμα» της βοήθειας συνδέθηκε άμεσα με την απαίτηση του Ισραήλ για άμεση απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων.

