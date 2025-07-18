Ο de facto πρόεδρος της Συρίας κατηγορεί τους δρούζους πως παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός

Η συριακή προεδρία κατηγόρησε χθες Πέμπτη δρούζους μαχητές στη Σουέιντα ότι παραβίασαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία οδήγησε στην αποχώρηση των δυνάμεων των νέων αρχών από την επαρχία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της, υποστήριξε πως «δυνάμεις εκτός νόμου» –αυτόν τον όρο χρησιμοποιούν οι de facto αρχές όταν αναφέρονται σε παρατάξεις των Δρούζων στη Σουάιντα– παραβίασαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επιδιδόμενες σε πράξεις «φρικιαστικής βίας» εναντίον αμάχων, συμπεριλαμβανομένων «εγκλημάτων που αντίκεινται πλήρως στις υποχρεώσεις (τους βάσει της) μεσολάβησης» και «απειλούν την κοινή ειρήνη ωθώντας σε χάος και κατάρρευση της ασφάλειας» στην περιοχή, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 500 από την Κυριακή, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Πηγή: skai.gr

