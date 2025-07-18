Ο Τραμπ στηρίζει τον φίλο του Μπολσονάρου - «Να λήξει άμεσα η δίκη του»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να «λήξει άμεσα» η δίκη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τον φερόμενο ρόλο του στην απόπειρα πραξικοπήματος, μετά την εκλογική του ήττα το 2022.

Σε επιστολή του προς τον Μπολσονάρου, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε τύχει «τρομερής μεταχείρισης» από ένα «άδικο σύστημα».

«Δεν εκπλήσσομαι που σας βλέπω να προηγείστε στις δημοσκοπήσεις- ήσασταν ένας ιδιαίτερα σεβαστός και ισχυρός ηγέτης και υπηρετήσατε καλά τη χώρα σας», έγραψε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως ελπίζει ό,τι η κυβέρνηση της Βραζιλίας «θα αλλάξει πορεία». «Θα παρακολουθώ στενά την υπόθεση», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος κυβέρνησε τη Βραζιλία από το 2019 έως το 2022, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για τον φερόμενο ρόλο του σε συνωμοσία για την ανατροπή των εκλογών του 2022.

Ο ίδιος και ο Τραμπ είχαν φιλική σχέση και είχαν συναντηθεί και στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Αυτόν τον μήνα, ο Αμερικανός ηγέτης συνέκρινε τη δίωξη του Μπολσονάρου με τις νομικές υποθέσεις σε βάρος του, κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών» από τις βραζιλιάνικες αρχές.



Πηγή: skai.gr

