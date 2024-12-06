Αρχηγός των τζιχαντιστών στη Συρία: «Στόχος μας να ανατρέψουμε το καθεστώς» 

Την πρώτη του συνένετυξη σε δυτικό μέσο, με ανάλογη εμφάνιση, έδωσε στο CNN ο αρχηγός των τζιχαντιστών στη Συρία, ηγέτης της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, HTS), Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι, λίγες ώρες μετά την κατάληψη του Χαλεπίου και της Χάμα και ενώ οι αντάρτες προελεύνουν προς την Χομς.

Στην πρώτη συνέντευξή του στα μέσα ενημέρωσης εδώ και χρόνια, σε μια άγνωστη τοποθεσία στη Συρία, ο ντε φάκτο ηγέτης των ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία μίλησε για σχέδια για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης βασισμένης σε θεσμούς και ενός «συμβουλίου που επιλέγεται από τον λαό».

Ο επικεφαλής των ισλαμιστών ανταρτών στη Συρία δήλωσε ότι «στόχος» της επιχείρησής τους, που ξεκίνησε αιφνιδιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα, είναι «να ανατρέψουν» το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Όταν μιλάμε για στόχους, ο στόχος της επανάστασης είναι να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο αλ Τζολάνι.

«Οι σπόροι της ήττας του καθεστώτος ήταν πάντα μέσα του… οι Ιρανοί προσπάθησαν να αναβιώσουν το καθεστώς, κερδίζοντας χρόνο, και αργότερα οι Ρώσοι προσπάθησαν επίσης να το στηρίξουν. Αλλά η αλήθεια παραμένει: αυτό το καθεστώς είναι νεκρό», είπε ο αρχηγός της ΧΤΣ.

Ο Γκολάνι έδωσε την πρώτη του συνέντευξη το 2013, έχοντας την πλάτη του γυρισμένη στον φακό και το πρόσωπό του καλυμμένο με ένα σκούρο μαντίλι. Μιλώντας στο al Jazeera δήλωσε ότι επιθυμεί η Συρία να κυβερνάται με βάση τον ισλαμικό νόμο, τη σαρία.

Περίπου 8 χρόνια αργότερα έδωσε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο PBS και αυτή τη φορά κοιτούσε τον φακό και φορούσε σακάκι και πουκάμισο. Απέρριψε τον χαρακτηρισμό του «τρομοκράτη», δηλώνοντας ότι είναι άδικος και τονίζοντας ότι είναι αντίθετος στον φόνο αθώων ανθρώπων.

Ο Γκολάνι υπογράμμισε ακόμη ότι η οργάνωσή του δεν αποτελεί απειλή για τη Δύση. «Επαναλαμβάνω: η εμπλοκή μας με την αλ Κάιντα έχει τελειώσει. Και ακόμη και όταν ήμασταν με την αλ Κάιντα τασσόμασταν κατά της διεξαγωγής επιχειρήσεων εκτός Συρίας».

Πηγή: skai.gr

