«Αυτή η νίκη είναι για όλους τους Σύρους» : Στη Δαμασκό ο ηγέτης των τζιχαντιστών (Δείτε βίντεο)

Στα πλάνα φαίνεται ο επικεφαλής της Χάγιατ Ταχρίρ αλο Σαμ (HTS), της ριζοσπαστικής οργάνωσης που ηγείται του συνασπισμού των ανταρτών, να προσκυνάει 

UPDATE: 18:14
Τζολάνι

Ο ηγέτης των Σύρων ανταρτών Άμπου Μοχάμεντ αλ Τζολάνι μετέβη στο περίφημο τέμενος των Ομεϋάδων της Δαμασκού, όπου εκφώνησε μια ομιλία, αφού νωρίτερα οι δυνάμεις του κατέλαβαν τη συριακή πρωτεύουσα, ανατρέποντας τον Μπασάρ αλ Άσαντ.

Τη στιγμή που έμπαινε στο εμβληματικό τέμενος, στην Παλιά Πόλη της Δαμασκού, ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) το πλήθος τον υποδέχτηκε με την κραυγή «Αλλάχ Ακμπαρ (Ο Θεός είναι μεγάλος), σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

 Στην ομιλία του είπε ότι το καθεστώς του Άσαντ "φυλάκισε χιλιάδες πολίτες του άδικα και χωρίς κανένα έγκλημα", προσθέτοντας ότι "σήμερα, ανταμειφθήκαμε με αυτή τη νίκη. Αυτή η νίκη είναι για όλους τους Σύρους".

«Ο διοικητής Άχμεντ αλ Σάρεχ (σ.σ. το πραγματικό όνομα του Τζολάνι) προσκύνησε και φίλησε το χώρα» μόλις έφτασε στην πόλη, μετέδωσε το κανάλι των ανταρτών στο Telegram.

Στα πλάνα φαίνεται ο επικεφαλής της Χάγιατ Ταχρίρ αλο Σαμ (HTS), της ριζοσπαστικής οργάνωσης που ηγείται του συνασπισμού των ανταρτών, να προσκυνάει σε μια πρασιά.

«Η βούλησή μας είναι σταθερή και η αποφασιστικότητά μας ακλόνητη» είπε ο Αλ Τζολάνι στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την επίσημη συριακή τηλεόραση, την οποία ελέγχουν πλέον οι αντάρτες. «Συνεχίζουμε να δρούμε με αποφασιστικότητα για να επιτύχουμε τους στόχους της επανάστασής μας», συνέχισε. «Το μέλλον είναι δικό μας και οδεύουμε προς τη νίκητ», τόνισε.

