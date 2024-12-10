Χωριά εκκενώνονται στις Φιλιππίνες μετά από ισχυρή έκρηξη ηφαίστειου στο όρος Κανλαόν, στο κεντρικό νησί Νέγρος.
Οι αρχές έκλεισαν επίσης τα σχολεία και επέβαλαν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας καθώς η τέφρα που έπεσε σε πολλά χωριά θόλωσε την ορατότητα, ενώ υπάρχουν και κίνδυνοι για την υγεία από το σύννεφο καυτής τέφρας και αερίων που εκτείνονται σε 3 χιλιόμετρα.
«Ακούστηκε σαν κανόνι», δήλωσε στο Associated Press ο δήμαρχος Τζοσέ Καρντένας της πόλης Κανλαόν, που βρίσκεται νοτιοανατολικά του ηφαιστείου. «Υπήρξαν ήσυχες εκρήξεις και στο παρελθόν, αλλά αυτή ήταν μια πολύ δυνατή», τόνισε.
Οι αξιωματούχοι για την αντιμετώπιση καταστροφών αύξησαν το επίπεδο κινδύνου γύρω από το Κανλαόν λόγω «μεγαλύτερου κινδύνου επικίνδυνης ηφαιστειακής δραστηριότητας» και διέταξαν την εκκένωση των χωρικών σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα.
Tens of thousands evacuate as explosive volcano erupts in Philippines— Rahini (@rahini1207) December 10, 2024
A powerful eruption at the Kanlaon volcano in the central Philippines forced the urgent evacuation of at least 87,000 residents from the surrounding danger zone on Monday.
Plumes of smoke and ash rose… pic.twitter.com/wokcyGLaK3
Περίπου 100 άνθρωποι μετακινήθηκαν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης. Ο αριθμός των εκτοπισμένων μπορεί να φτάσει σε περισσότερους από 2.000 καθώς υπάρχουν φόβοι για νέες εκρήξεις.
Το επίπεδο συναγερμού γύρω από το Κανλαόν βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο, υποδεικνύοντας ότι οι εκρήξεις ενδεχομένως θα συνεχιστούν.
Volcano erupts in the Philippines, 87,000 people rescued#Philippines #volcaniceruption #rescue #Turkish #SyrianCivilWar #Syrian pic.twitter.com/8uPhjatvFB— Gtb News (@gtbnews0) December 10, 2024
Το ηφαίστειο των 2.435 μέτρων, ένα από τα 24 πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, ξέσπασε για τελευταία φορά τον Ιούνιο στέλνοντας εκατοντάδες χωρικούς σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης.
Authorities have ordered the evacuation of about 54,000 people near the explosive eruption of the Philippines’ Mount Kanlaon volcano. pic.twitter.com/XHnd6O7LVN— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 10, 2024
Όπως αναφέρει το Associated Press, οι Φιλιππίνες, που βρίσκονται στο λεγόμενο "δαχτυλίδι της φωτιάς" του Ειρηνικού, μια περιοχή επιρρεπής σε σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις. Πλήττονται επίσης από περίπου 20 τυφώνες και καταιγίδες το χρόνο και συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που είναι πιο επιρρεπείς σε φυσικές καταστροφές.
