Αχμέντ αλ-Σαράα ή Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι: Ποιος θα κυβερνήσει τη Συρία;

Γεννήθηκε το 1982 ως Αχμέντ αλ-Σαράα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας ως γιος Σύρου πρόσφυγα από τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψώματα του Γκολάν. Μεγάλωσε σε ένα προοδευτικό περιβάλλον σε μια ευημερούσα γειτονιά της Δαμασκού και σπούδασε ιατρική. Τα τελευταία 20 χρόνια ο Αχμέντ αλ-Σαράα «εξαφανίστηκε» και την θέση του πήρε ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, αρχικά απλώς μαχητής της Αλ Κάιντα στο Ιράκ (φυλακίστηκε 5 χρόνια στις ΗΠΑ ως τρομοκράτης και είναι επικυρηγμένος για 10 εκατ. δολάρια), στη συνέχεια υψηλόβαθμος διοικητής του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, «εμίρης» της δικής του οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (ΧΤΣ, Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Λεβαντίνης) και πλέον νέος ηγέτης της Συρίας.

Με ποια από τις δύο ταυτότητες θα επιλέξει να κυβερνήσει τη χώρα και ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει;

Από τις μέχρι τώρα κινήσεις του, ο τζιχαντιστής αλ Τζολάνι δείχνει ότι θα κυβερνήσει ως αλ Σαράα και δηλώνει ότι ενδιαφέρεται μόνο για τα συμφέροντα της Συρίας και την ευημερία των κακοποιημένων, τραυματισμένων, ταλαιπωρημένων από το καθετσώς Ασααντ ανθρώπων της.

Σε πρόσφατη μάλιστα συνέντευξή του στο CNN, εμφανίστηκε με «δυτική» εικόνα, ήρεμος, ντυμένος ως απλός στρατάρχης, με χακί στρατιωτική φόρμα, περιποιημένο μούσι και χωρίς κάτι που να δίνει στην εμφάνισή του εικόνα τζιχαντιστή. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, στις ελάχιστες συνεντεύξεις του, ο αλ Τζολάνι τονίζει ότι η οργάνωσή του ενδιαφέρεται μόνο για την απελευθέρωση της Συρίας και δεν θα επιτεθεί στη Δύση.

Ως Αχμέντ αλ-Σαράα εμφανίστηκε και την Κυριακή στο κεντρικό τζαμί της Δαμασκού, απευθυνόμενος σε ένα μικρό πλήθος, το έθνος της Συρίας και τον υπόλοιπο πλανήτη.

Ο 42χρονος νέος ηγέτης της Συρίας περιέγραψε την πτώση του οίκου του Άσαντ ως «νίκη για το ισλαμικό έθνος» και κάλεσε για συλλογισμό και προσευχή.

«Έφυγα από αυτή τη γη πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και η καρδιά μου λαχταρούσε αυτή τη στιγμή», είπε. «Καθίστε ήσυχα αδέρφια μου και θυμηθείτε τον Παντοδύναμο Θεό».

Πολλοί αναλυτές λένε ότι η απόφαση του να εισέλθει στη Δαμασκό και να εγκαταλείψει το «μαχητικό» του όνομα είναι ένα από τα σημάδια ότι θέλει να κάνει την μετάβαση από τον τζιχαντιστικό εξτρεμισμό σε κάτι πιο μετριοπαθές.

Στο Χαλέπι, την πρώτη πόλη που καταλήφθηκε από τη συμμαχία των ανταρτών , η ΧΤΣ πρόσφερε αμνηστία σε στρατιώτες του πρώην καθεστώτος, πήγαινε από πόρτα σε πόρτα για να καθησυχάσει τους χριστιανούς κατοίκους ότι δεν θα τους ενοχλούσε και έστειλε μήνυμα στους Κούρδους λέγοντας «η διαφορετικότητα είναι μια δύναμη για την οποία είμαστε περήφανοι».

Ο ίδιος ο Σαράα αναφέρεται ότι ηγήθηκε των διπλωματικών προσπαθειών για να κερδίσει τους Ισμαηλίτες σιίτες ηγέτες της περιοχής και έτσι να εξασφαλίσει πόλεις-κλειδιά για τους αντάρτες, χωρίς απώλειες.

«Από ό,τι μπορούμε να δούμε, είναι ένας πραγματικά αλλαγμένος άνθρωπος. Στο ταξίδι του ανέπτυξε μια πραγματιστική θεολογία», δήλωσε ο Shiraz Maher, ειδικός στο εξτρεμιστικό Ισλάμ, στο King's College του Λονδίνου.

Ενδεικτικό της στροφής του προς έναν πιο μετριοπαθή (αν υπάρχει) πόλεμο υπέρ του σουνιτικού Ισλάμ είναι το γεγονός ότι ο ίδιος στο παρελθόν – ως αλ Τζολάνι - είχε στραφεί εναντίον της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους. Αν και πρόσφατα είπε ότι δεν μετάνιωσε που γιόρτασε την επίθεση της Αλ Κάιντα το 2001 στις ΗΠΑ, λίγοι αμφιβάλλουν πλέον ότι ο νέος ηγέτης της Συρίας έχει ειλικρινά απορρίψει το όραμα των σκληροπυρηνικών τζιχαντιστών για μια παγκόσμια εκστρατεία εναντίον των δυτικών δυνάμεων ή άλλων μελών της λεγόμενης «σιωνιστικής συμμαχίας»

Αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι η χρήση του «Τζολάνι» στο μαχητικό του όνομα δεν υποδεικνύει απλώς ότι ο ηγέτης της ΧΤΣ προέρχεται από τα υψώματα του Γκολάν, αλλά δείχνει επίσης μια ισχυρή προσωπική δέσμευση για τον τερματισμό της κατοχής του Ισραήλ στην περιοχή. « Το να το απαρνηθεί (για το αλ Σαραά) στέλνει επίσης ένα μήνυμα», λένε οι ειδικοί, σύμφωνα με τον Guardian.

Αλλά…

Ο τρόπος με τον οποίο ο 42χρονος νέος ηγέτης της Συρίας θα φέρει την ευημερία στην χώρα δεν εξαρτάται μόνο από την προσεκτικά επιμελημένη εικόνα του του « μεταρρυθμιστή», που φορά μια απλή στολή και όχι την τυπική ενδυμασία ενός μαχητή ισλαμιστή μαχητή .

«Οι προκλήσεις θα είναι τεράστιες, και όντως έχει μια αυταρχική συμπεριφορά… Δημιουργεί ένα κοσμικό κράτος; δεν νομίζω. Η εικασία μου είναι ότι θα είναι φιλικό προς τους Ταλιμπάν όσον αφορά το τι πρόκειται να εφαρμόσει», είπε ο Maher.

Άλλοι αναλυτές πιστεύουν ότι ορισμένοι ανώτεροι ηγέτες και μαχητές της ΧΤΣ παραμένουν προσηλωμένοι σε μια «βασική ιδεολογία των τζιχάντ». Μάλιστα, σχολιάζουν ότι κάθε νέα μετριοπάθεια είναι απλώς μια «μεταμόρφωση» που συγκαλύπτει ριζοσπαστικές φιλοδοξίες και προειδοποιούν ότι οι δυτικές και οι περιφερειακές δυνάμεις πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Ο Hussain Abdul-Hussain, ειδικός στο Ίδρυμα για την Άμυνα της Δημοκρατίας που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, επεσήμανε μία «σημαία τζιχαντιστή» δίπλα στη σημαία της συριακής επανάστασης , κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Σαραά την περασμένη εβδομάδα στο CNN.

«Μέχρι στιγμής λέει όλα τα σωστά πράγματα… και ελπίζω σοβαρά να είναι ο τύπος που λέει ότι είναι», είπε ο Abdul-Hussain.

«Όμως η Συρία είναι χάλια. Δεν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχει χρήμα. Υπάρχει έγκλημα, φτώχεια, εκατομμύρια πρόσφυγες που θέλουν να επιστρέψουν. Τώρα όλοι είναι χαρούμενοι, αλλά αργά ή γρήγορα ή πραγματικότητα θα φανεί και ο φόβος μου είναι ότι ο Τζολάνι θα επιστρέψει στο Ισλάμ του».

Ο ίδιος πάντως ο 42χρονος νέος ηγέτης της χώρα απάντησε στους σκεπτικιστές με μία φράση. «Μην κρίνετε από τα λόγια, αλλά από τις πράξεις», είπε στο CNN.

Πηγή: skai.gr

