Οι de facto αρχές στη Συρία ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα το «τέλος» των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξήγαγαν εναντίον πιστών του Μπασάρ αλ Άσαντ στο δυτικό τμήμα της χώρας, που σημάδεψαν τα πιο πολύνεκρα επεισόδια μετά την πτώση του πρώην προέδρου τον Δεκέμβριο, με πάνω από χίλιους πολίτες μεταξύ των θυμάτων.

Σχεδόν όλοι από τους 1.068 πολίτες που σκοτώθηκαν, που ανήκαν στην πλειονότητά τους στη μειονότητα των αλαουιτών, ήταν θύματα εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες από τις δυνάμεις ασφαλείας ή σύμμαχες οργανώσεις, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το κύμα βίας ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη 6η Μαρτίου, είχε έναυσμα πολύνεκρη επίθεση φερόμενων ως οπαδών του προηγούμενου καθεστώτος εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Τζάμπλα, κοντά στη Λαττάκεια, λίκνο της σιιτικής μειονότητας των αλαουιτών, στην οποία ανήκει η οικογένεια του πρώην προέδρου, που ανατράπηκε από συμμαχία ανταρτών και τζιχαντιστών την 8η Δεκεμβρίου.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για 231 νεκρούς στις τάξεις των δυνάμεων της de facto κυβέρνησης και άλλους 250 στις τάξεις των αντιπάλων της.

Η έκρηξη βίας, η χειρότερη αφότου κατέλαβε την εξουσία την 8η Δεκεμβρίου συμμαχία υπό οργάνωση ισλαμιστών, απειλεί τη σταθερότητα της χώρας, σε ήδη εύθραυστη μετάβαση καθώς ο προσωρινός πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία του έπειτα από 13 και πλέον χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Παράλληλα χθες η συριακή προεδρία ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), συμμαχίας με κυρίαρχη συνιστώσα του Κούρδους, για την «ενσωμάτωση» στο πλαίσιο του συριακού κράτους όλων των θεσμών, πολιτικών και στρατιωτικών, της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείο Άμυνας Χασάν Άμπντελ Γάνι ανακοίνωσε νωρίτερα «το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης» στη δυτική Συρία, διαβεβαιώνοντας πως οι δυνάμεις ασφαλείας «έφεραν σε πέρας όλους τους στόχους» που είχαν «οριστεί».

Εξήγησε πως μπόρεσαν «να περιορίσουν τις επιθέσεις» αυτού που «απομένει» από το προηγούμενο συριακό καθεστώς και να του αφαιρέσουν το «στοιχείο του αιφνιδιασμού», αφήνοντας να εννοηθεί ότι σχεδιαζόταν ευρείας κλίμακας επίθεση.

Χθες ήταν ελάχιστη η κίνηση στους δρόμους της Λαττάκειας, της μεγαλύτερης πόλης στις συριακές ακτές στη Μεσόγειο, όπου έμοιαζε να αποκαθίσταται προοδευτικά η ηρεμία, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι δυνάμεις ασφαλείας έστησαν μπλόκα σε συνοικίες των αλαουιτών. Η ατμόσφαιρα έντασης παρέμενε ωστόσο σχεδόν χειροπιαστή.

«Ο κόσμος ξανάρχισε να βγαίνει έπειτα από πέντε μέρες μεγάλου φόβου», είπε 22χρονη φοιτήτρια, που δεν θέλησε να δώσει τα στοιχεία της. Αλλά «δεν έχουμε βασικές υπηρεσίες», ούτε νερό ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, και «παίρνουμε νερό από πηγάδια στη γειτονιά μας» και τα καταστήματα «είναι άδεια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ελληνορθόδοξο πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄, οι συνοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο των κυβερνητικών δυνάμεων ήτα «αυτές των αλαουιτών και των χριστιανών» και «πολλοί αθώοι χριστιανοί δολοφονήθηκαν».

Δεν έχει δοθεί επίσημα κανένας απολογισμός, ούτε αριθμός των χριστιανών που σκοτώθηκαν. Το AFP καταμέτρησε τουλάχιστον επτά.

«Είμαστε όλοι θύματα, από όλες τις κοινότητες», είπε ο Μισέλ Χούρι, χριστιανός δικηγόρος που ζει στη Λαττάκεια, 42 ετών. «Είμαστε όλοι σ’ ένα πλοίο που βυθίζεται και κανένας δεν θα μας προστατεύσει εκτός από τους εαυτούς μας», πρόσθεσε.

Ο de facto πρόεδρος Σάρα υποσχέθηκε προχθές Κυριακή πως θα λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για την «αιματοχυσία αμάχων» και τη συγκρότηση «ανεξάρτητης» επιτροπής έρευνας.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τη Δαμασκό να επιτρέψει να διενεργηθεί διεθνής έρευνα για τις σφαγές αμάχων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ξένοι τζιχαντιστές ήταν ανάμεσα στους μαχητές που διέπραξαν ωμότητες με θύματα αμάχους.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, πολύ «ανήσυχος» για την «κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ κοινοτήτων στη Συρία» και καλεί «να τερματιστεί αμέσως η αιματοχυσία». Ανακοίνωσε τον θάνατο «τουλάχιστον ενός» εργαζομένου της UNRWA, της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Το Ιράν, σύμμαχος του προηγούμενου καθεστώτος, διέψευσε επίσημα πως είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στις συγκρούσεις των τελευταίων πέντε ημερών.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε από την πλευρά του πως η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή «υποστήριξη» στις de facto αρχές της Συρίας.

Με αυτό το φόντο, επίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες βράδυ πως έγινε σειρά βομβαρδισμών του Ισραήλ στην επαρχία Ντεράα (νότια), που είχαν στόχο, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσεις του στρατού του προηγούμενου καθεστώτος.

