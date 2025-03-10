Αξιοσημείωτη συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της διοίκησης της Δαμασκού και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), της συριακής επέκτασης του PKK, σχετικά με την ενσωμάτωσή τους, σύμφωνα με το Haberturk. Πρόκειται για όλους τους πολιτικούς και στρατιωτικούς θεσμούς της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στο συριακό κράτος.

Τη Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025, πραγματοποιήθηκε κρίσιμη συνάντηση μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και της συριακής επέκτασης του PKK, των SDF. Ως αποτέλεσμα των συνομιλιών, στις οποίες η συριακή κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Ahmed al-Sharah και οι SDF από τον Mullaham Abdi, τα μέρη κατέληξαν σε συνολική συμφωνία που καλύπτει την πολιτική εκπροσώπηση, το καθεστώς της κουρδικής κοινότητας, την κατάπαυση του πυρός και τη στρατιωτική ενσωμάτωση.

Τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας:

Εγγύηση πολιτικής εκπροσώπησης και δικαιωμάτων: Θα διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως θρησκευτικής ή εθνικής καταγωγής, να συμμετέχουν σε πολιτικές διαδικασίες και να κατέχουν θέσεις σε κρατικούς θεσμούς με βάση την αξία τους. Κατάσταση της κουρδικής κοινότητας: Οι Κούρδοι θα αναγνωριστούν ως ουσιαστικό συστατικό του συριακού κράτους και θα κατοχυρωθούν η ιθαγένεια και τα συνταγματικά δικαιώματα. Διασφάλιση κατάπαυσης του πυρός: Θα κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός σε όλο το συριακό έδαφος. Ένταξη θεσμών στη βορειοανατολική Συρία: Όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή θα συνδέονται με τη συριακή διοίκηση. Όλα τα κρίσιμα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών πυλών, των αεροδρομίων, των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα τεθούν υπό τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης. Επιστροφές προσφύγων: Οι πρόσφυγες που φεύγουν από τη Συρία θα διασφαλίζεται ότι θα επιστρέψουν στη χώρα τους με ασφάλεια και η προστασία τους από το κράτος θα είναι εγγυημένη. Διατήρηση της εθνικής ενότητας και ασφάλειας: Το συριακό κράτος θα υποστηριχθεί στον αγώνα εναντίον στοιχείων που απειλούν την ασφάλεια της χώρας και θα διασφαλιστεί η συνέχιση του αγώνα κατά του καθεστώτος Άσαντ. Προφυλάξεις κατά της τάσης για αυτονομία και της ρητορικής μίσους: Θα τηρηθεί στάση ενάντια στην τάση για αυτονομία και τη ρητορική μίσους μεταξύ όλων των συριακών ομάδων και οι πρωτοβουλίες που απειλούν την κοινωνική ειρήνη θα απορριφθούν. Εφαρμογή της συμφωνίας: Οι εκτελεστικές επιτροπές θα εργαστούν για την πλήρη εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2025.

Μια νέα εποχή μεταξύ της Συρίας και της συριακής επέκτασης του PKK, των SDF;

Αυτή η συμφωνία θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στις διαπραγματεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν μεταξύ της συριακής επέκτασης του πολιτικού βραχίωνα του PKK, των SDF και της διοίκησης της Δαμασκού. Ειδικότερα, η παροχή συνταγματικών εγγυήσεων προς την κουρδική κοινότητα και η ενσωμάτωση δομών που συνδέονται με τις SDF ερμηνεύεται ότι μεταφέρει τις σχέσεις της διοίκησης της Δαμασκού με την οργάνωση σε νέα διάσταση.

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα σύμφωνα με τουρκικά μέσα κατά πόσο η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί επιτόπου και πώς θα εξασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των μερών. Αναφέρεται ότι περιφερειακοί παράγοντες, ιδιαίτερα η Τουρκία, παρακολουθούν στενά αυτή τη διαδικασία και ότι η συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια νομιμοποίησης της παρουσίας του PKK στη Συρία. Στο πλαίσιο αυτό, ο αντίκτυπος της συμφωνίας στο πεδίο θα γίνει σαφέστερος το επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

