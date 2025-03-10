Ξεπερνούν τους 1.000 οι νεκροί στις μάχες στη Συρία. Μεταξύ των αμάχων είναι νεκρός και ένας ελληνορθόδοξος.

Ο γιος του θύματος μίλησε αποκλειστικά στη δημοσιογράφο Χριστιάνα Μανιάτη και στο ΕΡΤNews περιγράφοντας τις στιγμές φρίκης που έζησε η οικογένειά του.

Ο πατέρας Γρηγόριος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Την πρώτη φορά όταν έψαξαν το σπίτι μας το πρωί, δεν μας επιτέθηκαν, αλλά τη νύχτα έκλεψαν το δικό μου αυτοκίνητο και έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου του πατέρα μου. Μετά ο πατέρας μου κατέβηκε να ελέγξει ο αυτοκίνητό του και κάποιος τον πυροβόλησε στο κεφάλι και τον σκότωσε. Μετά έκλεψαν και το αυτοκίνητο του. Το πτώμα του πατέρα μου έμεινε στο δρόμο και δεν μπορέσαμε να το φτάσουμε γιατί έκλεισαν το δρόμο και δεν άφησαν το ασθενοφόρο να φτάσει για να σώσει τον κόσμο. Μετά από 4 ώρες με τη βοήθεια ενός μέλους της γενικής Ασφάλειας, καταφέραμε να μεταφέρουμε τη σορό του πατέρα μου με νεκροφόρα».

Ο ίδιος περιγράφει τις εχθροπραξίες ανάμεσα σε Αλαουίτες και φανατικούς Σουνίτες στη γειτονιά του. «Πολλοί από τους γείτονές μας σκοτώθηκαν, τα σπίτια τους κάηκαν, οι περιουσίες τους διαλύθηκαν και συνέβη κάτι αφύσικο. Αυτό που βλέπετε με γυμνό μάτι δεν περιγράφεται με λόγια. Η γειτονιά ερειμώθηκε από όλους τους κατοίκους της και όλα τα μαγαζιά έκλεισαν και τα έσπασαν όλα. Ο φόνος γινόταν σύμφωνα με την ταυτότητα του άλλου. Ρωτούσαν αν είναι Αλαουίτης και μετά τον σκότωναν. Εμείς ως Χριστιανοί επηρεαζόμαστε μόνο στις περιουσίες μας. Ο μόνος χριστιανός που σκοτώθηκε στην πόλη Μπάνιας ήταν ο πατέρας μου», εξηγεί.

«Θέλω να φύγω από την Ταρτούς»

Στο ΕΡΤNews μίλησε ακόμη ένας ελληνορθόδοξος κάτοικος της Ταρτούς, ο οποίος παρακάλεσε να μη δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του καθώς φοβάται για τη ζωή του και της οικογένειάς του. Περιγράφει το χάος του νέου εμφυλίου που έχει ξεσπάσει από την περασμένη Πέμπτη.

«Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Φοβόμαστε ότι οι τζιχαντιστές θα μπουν στα σπίτια μας, όπως έκαναν στη Μπαλμάκεχ, ένα χριστιανικό χωριό κοντά στην Ταρτούς. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε, καθώς τα σύνορα είναι κλειστά. Ο δρόμος προς η Δαμασκό δεν είναι ασφαλής. Προσωπικά, θα προσπαθήσω να φύγω το συντομότερο δυνατόν», αναφέρει.

Πριν από περίπου ένα μήνα αναχώρησαν από τη Συρία ερχόμενοι στην Αθήνα μετά από παρέμβαση της πρεσβείας η οποία τους εξασφάλισε οδό διαφυγής.

Πηγή: skai.gr

