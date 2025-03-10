ΟΗΕ: Μεγάλη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στη Συρία και τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις

«Ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει μεγάλη ανησυχία μετά τη βίαιη κλιμάκωση στις παράκτιες περιοχές της Συρίας, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες δολοφονίες με συνοπτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων οικογενειών και έχασε τη ζωή του συνάδελφος μας από την UNRWA -Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ανέφερε o κ. Ντουζαρίκ, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους Σύρους που θρηνούν την απώλεια αγαπημένων τους προσώπων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Καλεί όλα τα μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους και να σταματήσουν την εμπρηστική ρητορική και δράση, καθώς η Συρία αντιμετωπίζει τις συνέπειες 14 ετών συγκρούσεων και πάνω από πέντε δεκαετιών αυταρχικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Γκουτέρες, ανέφερε, επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των κοινοτήτων στη Συρία.

«Η αιματοχυσία στη Συρία πρέπει να σταματήσει αμέσως και οι δράστες των παραβιάσεων πρέπει να λογοδοτήσουν. Οι ανησυχίες των κοινοτήτων της Συρίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με ουσιαστικό τρόπο» σημείωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί και να προστατευθεί ο χώρος για τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να διεξάγουν το έργο τους για την παρακολούθηση και την επαλήθευση και να διαφωτίζουν με διαφάνεια τις αναφορές τους.

Ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε επίσης ότι η κλιμάκωση της βίας στη Συρία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους αμάχους και στις μη στρατιωτικές υποδομές. Από χθες, εκατοντάδες άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ιατρικού προσωπικού φέρονται να έχουν σκοτωθεί. Χιλιάδες φέρονται να έχουν εκτοπιστεί στην περιοχή και χιλιάδες έχουν περάσει στον Λίβανο για να αναζητήσουν ασφάλεια.

«Οι συνάδελφοί μας που ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια μας λένε ότι οι διακοπές ρεύματος στην επαρχία Λαττάκειας έχουν διακόψει την άντληση νερού. Τα σχολεία στη Λαττάκεια και την Ταρτούς δεν λειτούργησαν χθες και σήμερα. Ο αυτοκινητόδρομος Χομς-Λαττάκεια παραμένει αποκλεισμένος, περιορίζοντας περαιτέρω την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή παραμένουν σε απορρύθμιση, με την ανασφάλεια να σταματά όλες τις μετακινήσεις προς και εντός των παράκτιων περιοχών.

Οι πολιτικές υποδομές έχουν πληγεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και πολλών ασθενοφόρων. Άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις στην περιοχή χρειάζονται επειγόντως ιατρικές προμήθειες και υποστήριξη», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα για τη Συρία, Γκίαρ Πέντερσεν, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σε κλειστές διαβουλεύσεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Συρία και είναι έτοιμος να υποστηρίξει τις προσπάθειες για μια πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Ψηφίσματος 2254 (2015).

Ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ζήτησε να διεξαχθεί άμεση, διαφανής και αμερόληπτη έρευνα για όλες τις δολοφονίες και άλλες παραβιάσεις, ενώ τόνισε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν, σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου.

Ο Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια στη Συρία, Άνταμ Αμπντελμούλα κάλεσε από κοινού όλα τα μέρη «να προστατεύσουν τους ανθρώπους και τις υποδομές και να επιτρέψουν την ασφαλή και απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Σε αντίθεση με τις αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν αναπτύξει καμία αποστολή διερεύνησης ή έρευνας στην παράκτια περιοχή της Συρίας. Τέτοιες αποστολές μπορούν να ανατεθούν μόνο από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών επί τόπου εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην παροχή σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, των ανθρωπιστικών εταίρων και των εξαρτώμενων μελών τους», ανέφερε ο κ. Αμπντελμούλα.

Τα Ηνωμένα Έθνη λειτουργούν με αυστηρή τήρηση των ανθρωπιστικών αρχών, ανέφερε, διατηρώντας ουδετερότητα, αμεροληψία και ανεξαρτησία σε όλες τις ενέργειες τους.

Ο κ. Αμπντελμούλα τόνισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσηλωμένα στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών με διαφάνεια και ακρίβεια και προτρέπουν όλους τους φορείς να βασίζονται σε επαληθευμένες πληροφορίες όταν αναφέρουν τις δραστηριότητες τους.

«Καταδικάζω έντονα τη βία που έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε πολλούς αμάχους και καλώ όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από τη στοχοποίηση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.