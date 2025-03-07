Τουλάχιστον 28 μαχητές «πιστοί» στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στην πόλη Τζάμπλα (σ.σ. Γάβαλα στα αρχαία ελληνικά) και παρακείμενα χωριά στην επαρχία Λαττάκεια, στη βορειοανατολική Συρία, ανέφερε χθες Πέμπτη το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

🚨#BREAKING: Jolani regime militants fire at peoples homes in Homs city, Syria.



Syria seems to be entering a civil war. pic.twitter.com/jrqWM9e11M March 7, 2025

Οι συγκρούσεις στη Λαττάκεια

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω από την πόλη Τζάμπλα, στην παράκτια επαρχία Λαττάκεια- την καρδιά της μειονότητας των Αλαουιτών της Συρίας, της οποίας ο Άσαντ είναι μέλος.

Εξαπολύοντας «καλά σχεδιασμένη και προμελετημένη επίθεση, ομάδες ενόπλων οπαδών του Άσαντ εφόρμησαν εναντίον θέσεών μας και σημείων ελέγχου μας, στοχοποιώντας μεγάλο αριθμό περιπόλων μας στην περιοχή της Τζάμπλα», δήλωσε ο Μούσταφα Κινιφάτι, αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας των de facto αρχών στη Λαττάκεια.

Είπε ακόμη πως οι έφοδοι αυτοί προκάλεσαν «πολλούς μάρτυρες και τραυματίες» στις τάξεις του νέου καθεστώτος, χωρίς να δώσει αριθμό. Οι δυνάμεις ασφαλείας δρουν για «να εξαλείψουν την παρουσία τους», συνέχισε. «Θα αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα στην επαρχία και θα προστατεύσουμε τις περιουσίες του λαού μας».

Το SOHR ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν πυροβόλα ελικόπτερα για να αντιδράσουν στις ενέδρες, στις οποίες φέρεται να συμμετείχαν μαχητές πιστοί στον πρώην στρατηγό του Συριακού στρατού Suheil al-Hassan. Δεν είναι σαφές εάν ο αλ-Χασάν έχει εμπλακεί στις μάχες.

Αναφέρθηκαν σφοδρές εχθροπραξίες στην επαρχία και οι δυνάμεις ασφαλείας της de facto κυβέρνησης ανακοίνωσαν την επιβολή «απαγόρευσης της κυκλοφορίας» ως σήμερα το πρωί στις 10:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

🚨🇸🇾 BREAKING: Syria enters another civil war



Pro-Assad military resistance has risen against the new terrorist government which, with the help of Turkey and Israel, has managed to take over the country.

pic.twitter.com/AB0pXu6N8G — The Saviour (@stairwayto3dom) March 6, 2025

HTS is dragging the bodies of Alawites behind cars in Latakia. Utterly horrific. pic.twitter.com/vE46ze7e9y — Lindsey Snell (@LindseySnell) March 6, 2025

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, τουλάχιστον 16 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας επίσης σκοτώθηκαν. Στην πλειονότητά τους, κατάγονταν από την Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, οχυρό των ανταρτών και των τζιχαντιστών που πολέμησαν εναντίον των δυνάμεων του πρώην προέδρου Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο που διήρκεσε 13 χρόνια στη χώρα.

Εξάλλου πρώην αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας επί προεδρίας Χάφεζ αλ Άσαντ —του πατέρα του Μπασάρ αλ Άσαντ— ο Ιμπραήμ Χαουέιτζα, συνελήφθη χθες στη Συρία, μετέδωσε το SANA επικαλούμενο πηγή του στις δυνάμεις ασφαλείας του νέου καθεστώτος.

Ο κ. Χαουέιτζα σπανίως εμφανιζόταν δημόσια και ελάχιστα είναι γνωστά γι’ αυτόν. Διετέλεσε επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας από το 1987 ως το 2002.

Διάφορες δολοφονίες πολιτικών και αξιωματούχων στον Λίβανο είχαν αποδοθεί από διάφορες πηγές στην οικογένεια Άσαντ, που κυβέρνησε τη Συρία με σιδηρά πυγμή για 50 χρόνια.

More Turkish reinforcements headed to Latakia to support HTS. Journalist describes the situation as similar to the 2016 attempted coup in Turkey. pic.twitter.com/LkJ0Wm1Va9 — Lindsey Snell (@LindseySnell) March 6, 2025

⚡️Large Turkish Armed Forces convoy enters Idlib, Syria through the Bab al-Hawa border crossing pic.twitter.com/vyxgRMHhsr — War Monitor (@WarMonitors) March 6, 2025

Βία σε προπύργια των Αλαουιτών

Μετά τις επιθέσεις, μεγάλος αριθμός στρατιωτικών ενισχύσεων αναπτύχθηκε στην περιοχή και επιβλήθηκε ολονύχτια απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές κατοικημένες από Αλαουίτες, συμπεριλαμβανομένης της κοντινής Ταρτούς και της τρίτης πόλης της Συρίας Χομς, ανέφερε το SANA.

Ο Sajed al-Deek, αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είπε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Υποβάθμισε τις αναφορές ότι οι επιθέσεις είχαν πραγματοποιηθεί από Αλαουίτες και ζήτησε «να απόσχουμε από την αύξηση των θρησκευτικών συναισθημάτων».

Οι εντάσεις στις περιοχές προπύργιο των Αλαουιτών, έχουν αυξηθεί καθώς σουνίτες μαχητές πραγματοποιούν επιθέσεις στην πρώην κυρίαρχη ομάδα.

Η συριακή κυβέρνηση, με επικεφαλής τους αντάρτες που ανέτρεψαν τον Άσαντ, έχει προειδοποιήσει για συλλογική τιμωρία ή θρησκευτική βία.

More #Syrian military convoys are arriving at the #Syrian coast to eliminate the remnants of the #Assad regime. pic.twitter.com/LJOzap6GqS — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) March 6, 2025

«...Μεμονωμένα περιστατικά»

Όπως αναφέρει η Doice Welle κάτοικοι και παρατηρητές κατηγόρησαν τις δυνάμεις ασφαλείας ότι κατέλαβαν σπίτια, πραγματοποιούσαν εκτελέσεις και απαγωγές, καθώς προσπαθούν να ξεριζώσουν τους «πιστούς» του Άσαντ από την περιοχή.

Ωστόσο, η κυβέρνηση χαρακτήρισε αυτές τις παραβιάσεις «μεμονωμένα περιστατικά» και είπε ότι θα κυνηγήσει αυτούς που ευθύνονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.