Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε 26 drones της Ουκρανίας κατευθυνόμενα στη Μόσχα

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τουλάχιστον 26 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κινούμενα προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram, ενώ η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε πως ανεστάλη η λειτουργία σε δυο από τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη μεγαλούπολη, στα αεροδρόμια Zhukovo και Domodedovo για να διασφαλιστεί η αεροπορική ασφάλεια μετά τις αναφορές για τις επιθέσεις.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο κ. Σαμπιάνιν είπε ότι δεν υπήρξαν «ζημιές ή τραυματισμοί» εξαιτίας της κατάρριψης των drones σε δυο τομείς της περιφέρειας της Μόσχας, αντίστοιχα 40 και 50 χιλιόμετρα νότια και νοτιοδυτικά από το Κρεμλίνο. Συγκεκριμένα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιοχές Ραμένσκογιε και Ντομοντέντοβο στην περιοχή της Μόσχας.

Το Κίεβο έχει πει συχνά ότι τα χτυπήματά του στο εσωτερικό της Ρωσίας στοχεύουν στην καταστροφή υποδομών-κλειδιά για τις συνολικές πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας και είναι ως απάντηση στους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου πριν από τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.