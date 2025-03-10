Ερντογάν για Συρία: Τρομοκρατικές ενέργειες από προβοκάτορες του παλιού καθεστώτος

Τρομοκρατικές ενέργειες από προβοκάτορες του παλιού καθεστώτος, χαρακτήρισε τα τελευταία γεγονότα στη Συρία, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του Προεδρικού Υπουργικού Συμβουλίου, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδη.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Αχμέντ αλ Σάρα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξόντωσε πιστές στον Μπασάρ αλ Άσαντ δυνάμεις στις συριακές ακτές, χωρίς να κάνει πάντως καμία αναφορά στις καταγγελίες για σφαγές αμάχων. Στις συγκρούσεις μεταξύ των πιστών του Άσαντ και των νέων ισλαμιστών ηγετών της χώρας έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.300 άνθρωποι, πολλοί εξ αυτών άμαχοι.

Αναλυτικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος αναφορικά με το παραπάνω περιστατικό, ανέφερε ότι «στη γειτονική μας Συρία, γίναμε μάρτυρες τρομοκρατικών ενεργειών από προβοκάτορες που είχαν απομείνει από το παλιό καθεστώς, με στόχο να δημιουργήσουν αιρετικές διαμάχες. Βλέπουμε ότι, χάρη στην αποτελεσματική παρέμβαση της συριακής κυβέρνησης, τα γεγονότα έχουν τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, αλλά η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ακόμη ευαίσθητη. Ως Τουρκία καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο κάθε επίθεση και τρομοκρατική ενέργεια που στοχεύει την ενότητα και την κοινωνική ειρήνη της Συρίας. Λαμβάνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Κάνουμε, επίσης, τις απαραίτητες εισηγήσεις στις συριακές αρχές να αφήσουν γρήγορα πίσω την τεταμένη ατμόσφαιρα. Χαιρετίζουμε τα ήρεμα, αλλά αποφασιστικά μηνύματα του Προέδρου Σάρα ότι όσοι παραβιάζουν το νόμο θα τιμωρηθούν. Ο κ. Σάρα ακολουθεί μια πολιτική χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς να πέφτει στην παγίδα του ρεβανσισμού. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Συρία θα αποκτήσει σύντομα τη μόνιμη ειρήνη και ηρεμία, που λαχταρούσε εδώ και δεκαετίες.

Πιστεύω ότι ολόκληρος ο συριακός λαός δεν θα επιτρέψει σε όσους θέλουν τη χώρα τους να διαλυθεί και να παρασυρθεί στο βάλτο της αστάθειας. Είμαστε φίλοι ο ένας του άλλου, με κοινό πεπρωμένο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όσους προσπαθούν να μεταδώσουν τη φωτιά στη Συρία στη χώρα μας εδώ και 14 χρόνια, ότι δεν μας ενδιαφέρει η καταγωγή, η θρησκεία, η αίρεση ή η πίστη κανενός στο Ιράκ, τη Συρία, τον Λίβανο ή άλλες χώρες της περιοχής».

Οι δηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Την Παρασκευή, συζητήσαμε θέματα ασφάλειας και άμυνας στη συνάντηση με τις χώρες της ΕΕ. Φαίνεται ότι οι πρόσφατες συζητήσεις, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ουκρανίας, αντιμετωπίστηκαν με ανησυχία στα κράτη μέλη της Ένωσης», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Και προσέθεσε: «Η ΕΕ επιχειρεί να διαχειριστεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας της στη σύγχρονη ιστορία της. Η αξία της ισορροπημένης, συνεπούς και με αρχές στάσης που ακολούθησε η Τουρκία από την πρώτη μέρα γίνεται καλύτερα κατανοητή σήμερα».

Κατέληξε ότι: «Τονίζουμε με κάθε ευκαιρία ότι η ειρήνη χωρίς Ρωσία ή Ουκρανία δεν θα είναι ποτέ μόνιμη. Θέλουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια προοπτική εστιασμένη στον στόχο της πλήρους ένταξης με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα.Υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία είναι η τελευταία έξοδος πριν από τη γέφυρα. Ελπίζουμε ότι θα κατανοήσουν τον ρόλο της Νέας Τουρκίας και θα καθορίσουν τις στρατηγικές τους ανάλογα. Πιστεύω ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης θα αναπτυχθούν γρήγορα σε κάθε τομέα».

