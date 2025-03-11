Εργάτες άρχισαν χθες Δευτέρα στην Ουάσιγκτον να αφαιρούν πελώρια επιγραφή στα χρώματα του κινήματος αντιρατσιστικής διαμαρτυρίας Black Lives Matter σε δρόμο σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, για καιρό στο στόχαστρο των Ρεπουμπλικάνων, που επέστρεψαν στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Το όνομα του κινήματος που γιγαντώθηκε το 2020 μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, Αφροαμερικανού που σκότωσε λευκός αστυνομικός, ήταν γραμμένο με κίτρινα γράμματα στον δρόμο, όχι μακριά από την έδρα της αμερικανικής προεδρίας.

Διαγράφεται μερικούς μήνες αφού επέστρεψε στην προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ασκούσε την εξουσία όταν ξέσπασαν οι μαζικές κινητοποιήσεις του κινήματος «Black Lives Matter» («οι ζωές των μαύρων μετράνε»).

«Είναι ιστορία, και τώρα βασικά μας λένε πως δεν έγινε», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Αφροαμερικανή που πήγε να δει για τελευταία φορά την επιγραφή καθώς συνεργείο σκαπανέων άρχιζε να την αφαιρεί.

Έδειχνε πως οι αμερικανοί ηγέτες «είχαν συμπόνια, (έλεγαν) ‘σας ακούμε’», εξήγησε η Τατζουάνα ΜακΚάλιστερ, 57 ετών, νοσηλεύτρια στο Μέριλαντ.

Αλλά «η ιστορία των μαύρων ξεκάθαρα δεν έχει σημασία γι’ αυτόν», πρόσθεσε, κάνοντας νεύμα προς τον Λευκό Οίκο.

Η Δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσιγκτον Μίριελ Μπάουζερ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως έχει «σοβαρότερα» προβλήματα από το να εμπλακεί σε μάχη «για το τι είναι σημαντικό για εμάς και για την ιστορία».

«Επικεντρωνόμαστε σήμερα στο να εγγυηθούμε την επιβίωση των κατοίκων μας και της οικονομίας μας», πρόσθεσε η αιρετή, που φοβάται πως οι μαζικές απολύσεις λειτουργών του ομοσπονδιακού κράτους που αποφασίζονται από τον κ. Τραμπ και τον σύμμαχο και σύμβουλό του Ίλον Μασκ θα καταφέρουν βαρύ πλήγμα στην οικονομία της πόλης.

Ερωτηθείσα αν το σβήσιμο της επιγραφής αποφασίστηκε λόγω πιέσεων του Λευκού Οίκου, η κυρία Μπάουζερ αρνήθηκε να υπεισέλθει σε «λεπτομέρειες». «Όμως νομίζω πως είναι ασφαλές να πούμε ότι δεν άρεσε σε κόσμο, δεν άρεσε σ’ εμένα».

Πηγή: skai.gr

