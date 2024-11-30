Συρία: Ο στρατός παραδέχεται την προέλαση των τζιχαντιστών στο Χαλέπι

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δεκάδες στρατιώτες του σκοτώθηκαν στη μεγάλη επίθεση των ανταρτών που εισέβαλαν στην πόλη Χαλέπι στα βορειοδυτικά, αναγκάζοντας τον στρατό να αναδιαταχθεί στη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυριαρχία του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ εδώ και χρόνια.



Οι μάχες προκαλούν ανάφλεξη στο συριακό μέτωπο, ενώ η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ταράζεται από τους πολέμους στη Γάζα και τον Λίβανο, όπου η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη.



Η αιφνιδιαστική επίθεση υπό την ηγεσία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ κλόνισε τις πρώτες γραμμές του μετώπου στον εμφύλιο πόλεμο, που έχουν παγώσει σε μεγάλο βαθμό από το 2020, αναζωπυρώνοντας τις μάχες σε μια γωνιά της διαλυμένης χώρας κοντά στα τουρκικά σύνορα. Ο στρατός του Άσαντ αναφέρει ότι προετοιμάζει μια αντεπίθεση για την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας.



Αναγνωρίζοντας την προέλαση των ανταρτών, η διοίκηση του συριακού στρατού είπε ότι οι αντάρτες εισήλθαν σε μεγάλα τμήματα του Χαλεπίου, το οποίο ήταν υπό πλήρη κρατικό έλεγχο από τότε που οι κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία και το Ιράν έδιωξαν τους αντάρτες πριν από οκτώ χρόνια.





Εικόνες από το Χαλέπι έδειξαν μια ομάδα ανταρτών μαχητών συγκεντρωμένη στην πλατεία Σαανταλάχ αλ Τζαμπίρι μετά την είσοδο στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με μια διαφημιστική πινακίδα του Άσαντ να φαίνεται πίσω τους.



"Είμαι ο γιος του Χαλεπίου, και εκτοπίστηκα από αυτό πριν από οκτώ χρόνια, το 2016. Δόξα τω Θεώ, μόλις επιστρέψαμε. Είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα", είπε ο Αλί Τζούμπα, ένας αντάρτης, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.



Η συριακή στρατιωτική διοίκηση είπε ότι οι μαχητές είχαν επιτεθεί σε μεγάλους αριθμούς και από πολλές κατευθύνσεις, ‘’ωθώντας τις ένοπλες δυνάμεις μας να πραγματοποιήσουν μια επιχείρηση αναδιάταξης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών γραμμών προκειμένου να απορροφήσουν την επίθεση, να διατηρήσουν τις ζωές αμάχων και στρατιωτών και να προετοιμαστούν για αντεπίθεση’’.



Ο στρατός της Συρίας πρόσθεσε ότι οι βομβαρδισμοί εμπόδισαν τους αντάρτες να δημιουργήσουν σταθερές θέσεις. Υποσχέθηκε να τους ‘’διώξει και να αποκαταστήσει τον έλεγχο του κράτους... σε ολόκληρη την πόλη και την ύπαιθρό της’’.



Δύο πηγές των ανταρτών δήλωσαν ότι οι αντάρτες κατέλαβαν επίσης την πόλη Μαράατ αλ Νουμάν στην επαρχία Ιντλίμπ, θέτοντας όλη αυτή την επαρχία υπό τον έλεγχό τους, κάτι που αν ισχύει αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό πλήγμα για τον Άσαντ.



Η επίθεση εξαπολύθηκε από περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας που ελέγχονται από αντάρτες που παραμένουν έξω από τα χέρια του Άσαντ.



Δύο συριακές στρατιωτικές πηγές δήλωσαν ότι ρωσικά και συριακά πολεμικά αεροσκάφη στόχευσαν αντάρτες σε προάστιο του Χαλεπίου το Σάββατο.



Μιλώντας την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα θεωρεί την επίθεση των ανταρτών ως παραβίαση της κυριαρχίας της Συρίας. «Είμαστε υπέρ των αρχών της Συρίας να βάλουν τάξη στην περιοχή και να αποκαταστήσουν τη συνταγματική τάξη το συντομότερο δυνατό», είπε.



Η Συριακή Πολιτική Άμυνα, μια υπηρεσία διάσωσης που δρα σε περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από την αντιπολίτευση, ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X ότι η συριακή κυβέρνηση και τα ρωσικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε κατοικημένες συνοικίες, ένα πρατήριο καυσίμων και ένα σχολείο στην Ιντλίμπ που ελέγχεται από τους αντάρτες, σκοτώνοντας τέσσερις αμάχους και τραυματίζοντας άλλους έξι.



Οι δύο συριακές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι η Ρωσία έχει υποσχεθεί στη Δαμασκό πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια που θα αρχίσει να φτάνει τις επόμενες 72 ώρες. Οι αρχές έκλεισαν το αεροδρόμιο του Χαλεπίου και τους δρόμους προς την πόλη, ανέφεραν οι δύο στρατιωτικές πηγές και μια τρίτη στρατιωτική πηγή.



Ο συριακός στρατός έχει κληθεί να ακολουθήσει εντολές ''ασφαλούς αποχώρησης'' από τις κύριες περιοχές της πόλης στις οποίες είχαν εισέλθει οι αντάρτες, ανέφεραν οι τρεις στρατιωτικές πηγές.

Ο ρόλος του Ιράν - Η στάση της Τουρκίας

Οι αντάρτες, συμπεριλαμβανομένων φατριών που υποστηρίζονται από την Τουρκία, δήλωσαν την Παρασκευή ότι οι μαχητές τους προελαύνουν ραγδαία σε διάφορες γειτονιές στο Χαλέπι.



Ο Μουσταφά Αμπντούλ Τζαμπέρ, διοικητής της ταξιαρχίας των ανταρτών Jaish al-Izza, δήλωσε ότι η ταχεία προέλασή τους βοηθήθηκε από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού που υποστηρίζεται από το Ιράν για να στηρίξει την κυβέρνηση στην ευρύτερη επαρχία του Χαλεπίου.



Οι σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή έχουν υποστεί μια σειρά από πλήγματα από το Ισραήλ, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα επεκτεινόταν στη Μέση Ανατολή.



Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σύρο ομόλογό του την Παρασκευή, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση των ανταρτών.



Οι μαχητές της αντιπολίτευσης είπαν ότι η εκστρατεία ήταν ως απάντηση στα εντεινόμενα πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες εναντίον αμάχων από τις ρωσικές και συριακές αεροπορικές δυνάμεις σε περιοχές της επαρχίας Ιντλίμπ και για να προλάβει τυχόν επιθέσεις του συριακού στρατού.



Πηγές της αντιπολίτευσης σε επαφή με τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει τους αντάρτες, άναψε το ‘’πράσινο φως’’ στην επίθεση. Τούρκοι αξιωματούχοι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι να σχολιάσουν το Σάββατο.



Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι συγκρούσεις μεταξύ ανταρτών και κυβερνητικών δυνάμεων είχαν ως αποτέλεσμα μια ανεπιθύμητη κλιμάκωση της έντασης.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Ονσού Κεσελί σημείωσε ότι ‘’η αποφυγή μεγαλύτερης αστάθειας στην περιοχή είναι η προτεραιότητα της Τουρκίας’’, προσθέτοντας ότι ‘’η Άγκυρα είχε προειδοποιήσει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στην Ιντλίμπ υπονόμευσαν το πνεύμα και την εφαρμογή των συμφωνιών αποκλιμάκωσης’’.

Πηγή: skai.gr

