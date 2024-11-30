Γεωργία: Δεκάδες συλλήψεις φιλοευρωπαίων διαδηλωτών και βίαιη καταστολή

Περισσότεροι από 100 φιλοευρωπαίοι διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες στη Γεωργία, κατά την δεύτερη ημέρα των κινητοποιήσεων στους δρόμους που προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τις συνομιλίες της χώρας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, οι 107 συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για «ανυπακοή στις διαταγές της αστυνομίας» και για «ενέργειες χουλικανισμού» κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης χθες το βράδυ, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Χθες το βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν εκ νέου μπροστά από το κοινοβούλιο στην Τιφλίδα έπειτα από κάλεσμα της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης, παρά τη βίαιη διάλυση της διαδήλωσης μία ημέρα πριν, με δακρυγόνα και σφαίρες καουτσούκ εναντίον του πλήθους και δημοσιογράφων.

Η αστυνομία αποκατάστασης της τάξης έκανε εκ νέου χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση εναντίον των διαδηλωτών, οι οποίοι, από την πλευρά τους, πέταξαν αυγά και έριξαν πυροτεχνήματα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

Το ανεξάρτητο τηλεοπτικό δίκτυο Pirveli επιβεβαίωσε πως μία από τις δημοσιογράφους του νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα αφότου η αστυνομία τη χτύπησε μαζί με τον εικονολήπτη της.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε άλλες πόλεις της χώρας χθες, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Mtavari. Τουλάχιστον 8 διαδηλωτές συνελήφθησαν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γεωργίας, το Μπατούμι, σύμφωνα με γεωργιανά ΜΜΕ.

«Το κίνημα αντίστασης ξεκίνησε. (…) Δηλώνω την αλληλεγγύη μου», δήλωσε χθες το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα η πρόεδρος Ζουραμπισβίλι. «Θα παραμείνουμε ενωμένοι εωσότου η Γεωργία εκπληρώσει τους στόχους της: να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή οδό και να προχωρήσει στη διεξαγωγή νέων εκλογών».

«Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας (…) οι διαδηλωτές πέταγαν διάφορα αντικείμενα, ιδίως πέτρες, βόμβες μολότοφ, γυάλινα μπουκάλια και μεταλλικά αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου», ανέφερε από την πλευρά του το υπουργείο προσθέτοντας ότι «10 εργαζόμενοι του υπουργείου Εσωτερικών τραυματίστηκαν».

Σχετικά με τη διαδήλωση της Πέμπτης - όπου η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σφαιρών καουτσούκ - το υπουργείο έκανε λόγο για 32 αστυνομικούς τραυματίες και 43 διαδηλωτές που συνελήφθησαν.

Η Γεωργία διανύει περίοδο κρίσης μετά τις βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου, στις οποίες αναδείχθηκε πρώτο κόμμα το κυβερνών Γεωργιανό Όνειρο. Η φιλοδυτική αντιπολίτευση και η πρόεδρος της χώρας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι κατήγγειλαν παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία.

Η κυβέρνηση, που κατηγορείται για αυταρχική, φιλορωσική στροφή, πυροδότησε την Πέμπτη ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων ανακοινώνοντας πως θα αναβάλει έως το 2028 κάθε διαπραγμάτευση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας μακροχρόνιος στόχος της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας.

Διαβεβαίωσε, εντούτοις, ότι προτίθεται να ενταχθεί στην ΕΕ το 2030.

Πηγή: skai.gr

