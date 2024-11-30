Ελιζαβέτα Κριβονόγκιτς: Η «κρυφή» κόρη του Πούτιν ζει με ψευδώνυμο στο Παρίσι

Στην αποκάλυψη ότι η εξώγαμη κόρη του Πούτιν , καρπός του έρωτά του με μία πρώην ερωμένη του, ζει με ψευδόνυμο στο Παρίσι εκανε η βρετανική Telegraph, επικαλούμενη ρεπορτάζ ρωσικού μέσου ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, πρόκειται για την 21χρονη Ελιζαβέτα Κριβονόγκιτς, η οποία εργάζεται ως DJ χρησιμοποιώντας δύο ψευδώνυμα, το «Λουίζα Ροζόβα» και το «Ελιζαβέτα Ολέγκοβνα».

Η νεαρή κοπέλα φέρεται να είναι η νεότερη «κρυφή» κόρη του Πούτιν με μία πρώην καθαρίστρια, την Σβετλάνα Κριβονόγκιτς, που τώρα είναι μία από τις πιο πλούσιες γυναίκες της Ρωσίας.

Μάλιστα, πριν 4 χρόνια το ρωσικό ΜΜΕ Proekt είχε αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε εξωσυζυγικό δεσμό με την Κριβονόγκιτς στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 2000 και απέκτησαν μια κόρη που «του μοιάζει καταπληκτικά». Τότε, το Κρεμλίνο απέρριψε ως «σκουπίδι» το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.