Δυο ημέρες αφότου εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική, κεραυνοβόλα επίθεση εναντίον των κυβερνητικών στρατευμάτων, τζιχαντιστές και σύμμαχοί τους κυρίευσαν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Συρίας, φτάνοντας ως το ιστορικό φρούριο της πόλης, ενημέρωσε σήμερα μη κυβερνητική οργάνωση το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σχεδόν όλη η πολή πλέον υπό τον έλεγχο της τζιχαντιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (ΧΤΣ - HTS) - με κυρίαρχο στοιχείο τον άλλοτε συριακό βραχίονα της Αλ Κάιντα - και των συμμάχων της, ομάδες, μερικές από την Τουρκία/

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Γαλλικό Πρακτορείο, στη δεύτερη φάση των εχθροπραξιών από εχθές, τα στρατεύματα της Δαμασκού αποσύρθηκαν δίχως να πέσει ούτε τουφεκιά, «χωρίς μάχη».

«Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμκαι οι συμμαχικές της ομάδες ανταρτών έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, κυβερνητικά κτήρια και φυλακές», διευκρίνισε το Συριακό Παρατηρητήριο.

Ο απολογισμός της επίθεσης που ξεκίνησε την Τετάρτη ανέρχεται σε 311 νεκρούς – 183 μαχητές της HTS και των συμμάχων της, 100 στρατιώτες και μέλη φιλοκυβερνητικών ομάδων και 28 άμαχοι--, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, η ρωσική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε τις πρώτες επιδρομές της στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, από το 2016.

Επίσης χθες, τζιχαντιστές και αντάρτες κυρίευσαν την πόλη στρατηγικής σημασίας Σαρακέμπ, νότια του Χαλεπιού, όπου τέμνονται δυο αυτοκινητόδρομοι που συνδέουν τη Δαμασκό αντίστοιχα με το Χαλέπι και με τη Λαττάκεια, κατά τις πληροφορίες του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αποσύρεται ο συριακός στρατός

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε σήμερα μια «προσωρινή απόσυρση στρατευμάτων» στο Χαλέπι, ώστε να προετοιμάσει μία αντεπίθεση εναντίον εκείνων που χαρακτηρίζει τρομοκράτες.

Ο στρατός ανέφερε πως η απόσυρση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανασύνταξης, ενόψει της άφιξης της ενισχύσεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αντεπίθεση.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεκάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σε σφοδρές μάχες με τους αντάρτες στο Χαλέπι και την Ιντλίμπ τις τελευταίες ημέρες.

Πρόκειται για τις πιο αιματηρές συγκρούσεις από το 2020 στην επαρχία του Χαλεπιού, που ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της το καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Χαλέπι γειτονεύει με την Ιντλίμπ, το τελευταίο μεγάλο προπύργιο των τζιχαντιστών και των ανταρτών.

Σφοδρές μάχες στο κέντρο της πόλης

Oι τζιχαντιστές μπήκαν στο Χαλέπι, στο πλαίσιο εφόδου που διαρκεί πλέον τέσσερις ημέρες κι έβαλε τέλος στα χρόνια συγκριτικής ηρεμίας στη βορειοδυτική Συρία.

Χθες,οι τζιχαντιστές έφτασαν στις πύλες της πόλης έπειτα από δύο επιθέσεις αυτοκτονίας με παγιδευμένα αυτοκίνητα. Κατόπιν κατέλαβαν αρκετές συνοικίες, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν χθες πως είδαν ενόπλους στο Χαλέπι και είδαν σκηνές πανικού στο αστικό κέντρο. Ανταποκριτής του AFP έκανε λόγο για μάχες ανάμεσα σε τζιχαντιστές και συμμάχους τους από τη μια, κι από την άλλη τον στρατό και βοηθητικούς του, μέλη οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν.

«Για πρώτη φορά τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια, ακούμε συνέχεια ρουκέτες και οβίδες του πυροβολικού και ενίοτε αεροσκάφη», είπε ο Σαρμάντ, κάτοικος της περιοχής. «Φοβόμαστε πως θα επαναληφθεί το σενάριο του πολέμου και θα υποχρεωθούμε να φύγουμε από τα σπίτια μας».

Γύρω από την πόλη αναδιοργανώνονται οι συριακές δυνάμεις και οι σύμμαχοι- Προσπαθούν να αποκλείσουν το Χαλέπι

Νωρίς σήμερα το πρωί, το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε πως οι συριακές ένοπλες δυνάμεις έκλεισαν βασικούς δρόμους προς και από το Χαλέπι, καθώς μονάδες του διατάχθηκαν να προχωρήσουν σε «ασφαλή απόσυρση» από συνοικίες που υπερφαλάγγισαν με ταχύτητα τζιχαντιστές και αντάρτες, επικαλούμενο τρεις πηγές του στον στρατό.

Νωρίτερα, το Ρόιτερς ανέφερε πως έκλεισε το αεροδρόμιο και ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις.

Η κίνηση μοιάζει σχεδιασμένη για να σφραγιστεί η πόλη καθώς, οι στρατιώτες που επανδρώνουν φυλάκια ελέγχου γύρω από το Χαλέπι, έλαβαν διαταγή να επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως η αεροπορία του έπληξε θέσεις «εξτρεμιστικών» οργανώσεων στη Συρία, υποστηρίζοντας τις κυβερνητικές δυνάμεις, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Η συριακή αεροπορία προχώρησε επίσης σε επιδρομές στην επαρχία Ιντλίμπ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Μόσχα υποσχέθηκε στη Δαμασκό επιπλέον στρατιωτική βοήθεια για να αποκρουστεί η επίθεση, σύμφωνα με πηγές του Ρόιτερς στις συριακές ένοπλες δυνάμεις. Ρωσικό επιπλέον στρατιωτικό υλικό αναμένεται στην αεροπορική βάση Χμάιμιμ, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Λαττάκεια, μέσα στις επόμενες 72 ώρες, διευκρίνισαν.

Ο ρόλος της Χεζμπολάχ και του Ιράν

Στην πορεία του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, που ξέσπασε το 2011, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους κι έχει μετατρέψει εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, η ΧΤΣ κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Ιντλίμπ, καθώς και τομείς των γειτονικών επαρχιών του Χαλεπιού, της Χάμας και της Λαττάκειας.

Οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος, με τη βοήθεια των συμμάχων τους, της Ρωσίας, του Ιράν και οργανώσεων προσκείμενων σε αυτό, όπως η Χεζμπολά του Λιβάνου, ανέκτησαν τον έλεγχο της χώρας και το 2016 μπόρεσαν να εκδιώξουν τους αντικαθεστωτικούς από το Χαλέπι, έπειτα από καταστροφικούς βομβαρδισμούς.

Στη βόρεια Συρία επικρατούσε τα τελευταία χρόνια ανήσυχη ηρεμία, έπειτα από ανακωχή που συμφωνήθηκε μετά από διαμεσολάβησε της Ρωσίας και της Τουρκίας — η οποία είναι ο βασικός προστάτης κάποιων οργανώσεων ανταρτών στα σύνορά της με τη Συρία.

Τονίζοντας πως δεν είναι σε θέση να εξηγήσει πλήρως την ταχύτητα της προέλασης των τζιχαντιστών, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν διερωτήθηκε αν τα στρατεύματα της Δαμασκού «εξαρτώνται από την από τη Χεζμπολά», οι περισσότερες δυνάμεις της οποίας βρίσκονται πλέον στον Λίβανο.

Η Τεχεράνη, βασικός σύμμαχος της Δαμασκού, εξέφρασε για ακόμη μια φορά την «υποστήριξή της» στη Συρία, όπου είχε εμπλακεί στρατιωτικά για να στηρίξει τις δυνάμεις του Άσαντ.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο κάλεσε τις συριακές αρχές να «αποκαταστήσουν την τάξη το ταχύτερο» στην επαρχία του Χαλεπιού.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο επικεφαλής της αυτοανακηρυγμένης «κυβέρνησης» στην Ιντλίμπ, ο Μοχάμεντ αλ Μπασίρ, δικαιολόγησε προχθές Πέμπτη την έφοδο λέγοντας πως «το εγκληματικό καθεστώς είχε συγκεντρώσει δυνάμεις στις γραμμές του μετώπου κι άρχισε να βομβαρδίζει ζώνες όπου βρίσκονταν άμαχοι, κάτι που προκάλεσε την έξοδο δεκάδων χιλιάδων πολιτών».

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως «πάνω από 14.000 άνθρωποι —από τους οποίους σχεδόν οι μισοί είναι παιδιά— εκτοπίστηκαν» εξαιτίας των εχθροπραξιών.

Πηγές του Ρόιτερς στη συριακή αντιπολίτευση, που διατηρούν επαφή με την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, ανέφεραν πως η Άγκυρα έδωσε πράσινο φως στην έφοδο. Ωστόσο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας διαβεβαίωσε πως η επιδίωξη της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι να αποφευχθεί περαιτέρω αστάθεια στην περιοχή.

