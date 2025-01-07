Η Άγκυρα, σε μια ακόμη κίνηση στήριξης προς τη νέα κυβέρνηση της Συρίας του Αχμέντ αλ Σάρα, η ευρύτερα γνωστού ως Μοχάμεντ αλ Γκολάνι που πρωτοστάτησε στην “αποκαθήλωση” του Μπασάρ Αλ Άσαντ, αφαίρεσε πρόσφατα το όνομα ενός καταζητούμενου τζιχαντιστή από τη λίστα τρομοκρατών. Πρόκειται για τον Ομέρ Τσιφτσί, γνωστό και ως Μουχτάρ Τουρκί, ο οποίος καταζητούνταν από την Τουρκία λόγω των φερόμενων διασυνδέσεών του με την τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Κάιντα.

Συγκεκριμένα, η Άγκυρα αφαίρεσε το όνομα του Τσιφτσί από τη “Λίστα Καταζητούμενων Τρομοκρατών” του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών αφότου ο αλ Σάρα τον διόρισε ταξίαρχο του νέου συριακού στρατού.

Ο δημοσιογράφος Alican Uludağ του τηλεοπτικού δικτύου Now TV, που αποκάλυψε πρώτος την αφαίρεση του ονόματος του Τιφτσί από τη λίστα καταζητούμενων τρομοκρατών της Τουρκίας, ανέφερε ότι έγινε κατόπιν εντολής του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Αμοιβή 20 εκατ. τουρκικές λίρες

Ο Τσιφτσί ή Μουχτάρ Τουρκί περιλαμβανόταν στην κατηγορία “κόκκινο” της λίστας τρομοκρατών του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, που σημαίνει ότι η Άγκυρα προσέφερε αμοιβή έως και 20 εκατ. τουρκικών λιρών ή 566.275 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του υπόπτου.

Τον διορισμό του Τσιφτσί στη θέση του ταξιάρχου ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Άμυνας της Συρίας με επιστολή που φέρει την υπογραφή του αλ Σάρα, ο οποίος ως αρχηγός της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ πρωταγωνίστησε στην εκδίωξη του Άσαν και έχει αναδειχθεί πλέον ως ο de facto ηγέτης της Συρίας και αρχιστράτηγος των συριακών ενόπλων δυνάμεων

Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, παλαιότερα γνωστή ως Μέτωπο αλ-Νούσρα, είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και τις ΗΠΑ, καθώς ήταν ο κύριος “αντιπρόσωπος” της Αλ Κάιντα στη Συρία μέχρι το 2017, όταν και διέκοψε οριστικά τους δεσμούς της με την τζιχαντιστική οργάνωση.

Η εξέλιξη με τον διορισμό του Τσιφτσί εγείρει ανησυχίες για τις προθέσεις της κυβέρνησης του αλ Σάρα, παρότι ο ίδιος από τότε που έθεσε υπό τον έλεγχό του τη Δαμασκό έχει προσπαθήσει να αμβλύνει τους φόβους τόσο εντός όσο και εκτός της Συρίας για την επιρροή που έχουν οι εξτρεμιστικές φατρίες που “φιλοξενεί” στους κόλπους της η Χαγιάτ Ταχρίλ αλ-Σαμ υιοθετώντας μια πιο μετριοπαθή στάση και δεσμευόμενος να δημιουργήσει ένα κράτος που θα βασίζεται στην ανοχή και τη συνύπαρξη μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων και θρησκευτικών ομάδων που βρίσκονται στη χώρα.

Συριακές πηγές, άλλωστε, ανέφεραν την Κυριακή ότι αρκετοί ξένοι μαχητές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ηγετών διαφόρων συριακών ένοπλων φατριών που πολέμησαν στο πλευρό της Χαγιάτ Ταχρίλ αλ-Σαμ, έχουν ενσωματωθεί στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Ο Τσιφτσί ήταν ένας από συνολικά επτά ξένους μαχητές που κατέλαβαν υψηλές θέσεις στον νέο συριακό στρατό.



