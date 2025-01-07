Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο σχολίασε τη δήλωση που έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην συνέντευξη του που παραχώρησε στον Αμερικανό blogger και podcaster Λέξ Φρίντμαν, σύμφωνα με την οποία ο Λευκορώσος ηγέτης ζήτησε συγγνώμη από τον Ζελένσκι για την επίθεση που εκκίνησε η Ρωσία από το έδαφος της Λευκορωσίας τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

«Μίλησα με τον Λουκασένκο στο τηλέφωνο και ζήτησε συγγνώμη, έλεγε 'δεν ήμουν εγώ', εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το έδαφός του και τους εκτόξευσε ο Πούτιν. Έλεγε 'πιστέψτε με, δεν ήμουν εγώ, δεν έχω τον έλεγχο'. Του είπα ότι ήταν εξίσου δολοφόνος, και μου είπε: «Κατάλαβε, δεν μπορείς να πας σε πόλεμο με τους Ρώσους'», ανέφερε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη του.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος είπε, με αφορμή τη δήλωση αυτή, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό κρατικό ειδηαεοραφικό πρακτορείο BelTA τα εξής: «Χρειάζεται να σύρουν και εμάς σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί συμπεριφέρεται έτσι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι; Ήμασταν καλά μαζί του, είχαμε καλές σχέσεις. Και η μικρή μου οικογένεια επίσης. Γιατί φλυαρεί, τι του λείπει; Του δίνουν διαταγές. Πρέπει να κάνει τα πάντα για να σύρει τη χώρα στον πόλεμο».

Ο Λουκασένκο πρόσθεσε ότι «είναι προτιμότερο να έχουμε μια δικτατορία όπως στη Λευκορωσία παρά μια δημοκρατία όπως στην Ουκρανία».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λουκασένκο Ναταλία Έϊσμοντ δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία συγγνώμη.

«Καμία συγγνώμη δεν ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας στον Ζελένσκι, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουμε τίποτα για να ζητήσουμε συγγνώμη», δήλωσε η Έϊσμοντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ με πληροφορίες από BBC (ρωσική υπηρεσία)

