Σομαλία: 10 μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πλήγμα

Δέκα μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στη νότια Σομαλία, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την αφρικανική ήπειρο (U.S. African Command ή AFRICOM).

Η επιδρομή εξαπολύθηκε την 31η Δεκεμβρίου σε τοποθεσία που απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα από το λιμάνι Κισμάγιο, όπως αναφέρει η ενημέρωση από την AFRICOM, στην οποία διευκρινίζεται πως η επιχείρηση διεξήχθη «κατόπιν αιτήματος» της σομαλικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή τραυματισμοί αμάχων κατά τη στρατιωτική επιχείρηση. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Σομαλίας συμπλήρωσε ότι καταστράφηκαν υποδομές τρομοκρατών.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Σεμπάμπ, η οποία έχει ορκιστεί πίστη στην Αλ Κάιντα, πολεμάει για περισσότερα από 15 χρόνια την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Παρότι οι ισλαμιστές αντάρτες εκδιώχθηκαν από τα μεγάλα αστικά κέντρα την περίοδο 2011-2012, παραμένουν εδραιωμένοι σε αρκετούς τομείς της υπαίθρου, από όπου συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Σομαλία – απόφαση την οποία αναίρεσε ο διάδοχός του Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

