Συρία: Η στιγμή που απελευθερώνεται κρατούμενος - «Είναι κανείς εκεί;»

Την στιγμή που οι αντάρτες στην Συρία μπαίνουν σε κελί φυλακής και απελευθερώνουν κρατούμενο κατέγραψε απεσταλμένη του CNN στη χώρα. Ενώ έψαχνε μαζί με τους αντάρτες σε μια μυστική φυλακή – κέντρο βασανιστηρίων για τον Αμερικανό δημοσιογράφο Οστιν Τάις, ο οποίος είχε συλληθφεί από το καθεστώς Ασαντ το 2012, η Κλαρίσα Γουάρντ έκπληκτη είδε μέσα σε ένα κελί έναν κρατούμενο πολίτη από την Χομς, που δεν γνώριζε ακόμα την ανατροπή του Άσαντ.

Μάλιστα, ο άντρας αρχικά ήταν κρυμμένος κάτω από κουβέρτες και για λίγα δευτερόλεπτα οι αντάρτες ρωτούσαν: «είναι κανείς εκεί;».

Τελικά κάτω από τις κουβέρτες ξεπροβάλει έντρομος ο άντρας με τα χέρια ψηλά.

Η δημοσιογράφος και οι αντάρτες προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και να του πουν ότι πια δεν κινδυνεύει και ότι είναι ελεύθερος. Ο άντρας αυτός για τρεις μήνες ήταν αγνοούμενος, καθώς κανείς από την οικογένειά του δεν ήξερε που βρισκόταν. Κρατάει συνεχώς σφιχτά το χέρι της δημοιογράφου μη μπορώντας να πιστέψει τι συμβαίνει.

Σε δεύτερο βίντεο, οι αντάρτες με την δημοσιογράφο οδηγούν τον απελευθερωμένο πλεόν κρατούμενο υποβασταζόμενο έξω από τη φυλακή. Για τρεις μήνες δεν είχε βγει από το κελί και αρχίζει να λέει: «Θεέ μου, εχει φως! Εχει φως!».

Επίσης, λέει συνεχώς «μείνετε μαζί μου!».

Ο άντρας είχε μείνει χωρίς φαγητό και νερό για τουλάχιστον 4 ημέρες. Ετσι, όταν του έδωσαν κάτι να φάει, το στομάχι του αντιδρά...

Στο τέλος, οι αντάρτες του λένε ότι πλέον δεν υπάχρουν φυλακές, στρατός και οδοφράγματα και ο άντρας λέει: «Λέτε αλήθεια;». «Ναι, η Συρία είναι ελεύθερη» τον διαβεβαιώνουν και αυτός αγκαλιάζει και φυλάει τον αντάρτη.

Ο άντρας είπε ότι ονομάζεται Αρντο Κορμπέλ και ότι τον συνέλαβαν μέσα στο σπίτι του οι μυστικές υπηρεσίες, τον μετέφεραν στην Δαμασκό και άρχισαν να τον ανακρίνουν.

Μετά από λίγη ώρα, ενώ συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί, ο άντρας παθαίνει σοκ και αρχίζει να τρέμει, ενώ δεν μπορεί να μιλήσει.

«Όλα καλά, είσαι εντάξει, ο Ερυθρός Σταυρός έρχεται για να σε φροντίσει» του λένε οι διασώστε που έχουν φτάσει κοντά του.



Δείτε όλο το ρεπορτάζ:

Πηγή: skai.gr

